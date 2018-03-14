Trump'ın videolarını paylaştığı İslam düşmanı grubun hesabı kapatıldı

İngiltere'de aşırı sağcı "Britain First" grubunun lideri Paul Golding ile yardımcısı Jayda Fransen İslam karşıtı söylemleriyle biliniyor.

Facebook, paylaşımlarıyla standartları sürekli ihlal eden ırkçı grubun hesaplarıyla ilgili harekete geçti. Şirketin uyarılarını dikkate almamasının ardından hesapları iptal etti.

Facebook'tan gelen açıklama ırk, din, cinsiyet ve diğer karakteristik özellikler temelinde insanlara yönelik nefret dolu paylaşımlarla ilgili her zaman harekete geçildiği yönünde.

Şirket tüm fikirlere açık bir platform olduğunu, siyasi görüşlerin ise nefret olmadan söylenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

May'den Facebook'un hareketine destek

İngiltere Başbakanı Theresa May de gelişmelerle ilgili parlamentoda konuştu.

Facebook'un kararını memnuniyetle karşıladığını söyledi. May, diğer teknoloji ve internet şirketlerinin de benzer adımları atmasını umduğunu söyledi.

"Nefreti kışkırtan hasta niyetler"

Londra'nın Müslüman Belediye Başkanı Sadık Han da konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, grubun "aşağılık ve nefret dolu" olduğunu anlattı.

"Sosyal medya aracılığıyla toplumumuzda nefreti kışkırtan hasta niyetlerin kınanması gerekirken, Facebook'un da içeriklerini kaldırma kararı memnuniyetle karşıladı."

Yeni sayfaya da izin yok

Grubun sayfası iki milyondan fazla kişi tarafından beğenilirken, "Britain First" (Önce Britanya) adlı grubun lideri Paul Golding ile yardımcısı Jayda Fransen'in hesaplarını çok sayıda kişi takip ediyordu.

Aşırı sağcı grubun yeni bir sayfa açmasına da izin verilmeyecek.

Yöneticiler hapiste

Bir diğer sosyal medya devi Twitter da geçen Aralık'ta grup ile yöneticilerinin hesaplarını nefret söylemi sebebiyle askıya almıştı.

Golding, geçen hafta nefret suçundan 6 ay, Fransen de 9 ay hapis cezası almıştı.

Trump'ın İslamofobik paylaşımı

ABD Başkanı Donald Trump, geçen kasımda Twitter hesabından Fransen'in yayınladığı 3 İslamofobik videoyu yaklaşık 45 milyon takipçisiyle paylaşmıştı.

Fransen de videolarını Twitter hesabından paylaşan Trump'a teşekkür etmiş ve "Hapse atılmadan önce bana yardım etmenizi, müdahalede bulunmanızı istiyorum." sözleriyle Trump'tan yardım istemişti.

"Britain First terör listesine alınsın" çağrısı

Yaklaşık 6 bin üyeli Britain First grubu, 2010'da Müslüman ve göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen İngiliz Ulusal Partisinin (BNP) eski üyeleri tarafından kurulmuştu.

İngiliz parlamentosunda kasım ayında aşırı sağ ile ilgili yapılan oturumda bazı milletvekilleri, Britain First'ün terör listesine alınmasını istemişti.

İçişleri Bakanı Amber Rudd, listenin sürekli gözden geçirildiğini ve kriterlere uyan başka örgütlerin de listeye girebileceğini söylemişti.

Önceki yıl haziranda uğradığı saldırıda hayatını kaybeden İşçi Partili kadın milletvekili Jo Cox'un katili Thomas Mair'in saldırı sırasında defalarca "önce Britanya" diye bağırdığı iddia edilmişti.

Britain First lideri Sadık Han'a rakip olmuştu

Eylemleri için Müslümanların yoğun yaşadığı bölgeleri seçen Golding, son Londra belediye başkanlığı seçiminde Sadık Han'ın rakipleri arasında yer almıştı.

Yüzde 1,2 (31 bin 372) oy toplayan Golding, sonuçlar açıklanırken kentin ilk Müslüman belediye başkanı seçilen Han'a sırtını dönmesiyle dikkati çekmişti.

Tehditler savurdu

Britain First, Han'ın seçim zaferinden sonra Müslüman yetkililere karşı "doğrudan militan eylem" tehdidinde bulunmuştu.

Grup, internette paylaştığı mesajda "İstihbari operasyonlarımız Müslüman yetkililerin nerede yaşadıkları, çalıştıkları, ibadet ettikleri de dahil olmak üzere günlük yaşamları ve resmi görevleri üzerine yoğunlaşacak." yazılmıştı.

Broşürlerle propaganda

Grubun, zaman zaman ülkedeki camilerin önünde İncil ve Müslüman toplumunu suçlayıcı içeriklerin yer aldığı broşürler dağıttığı biliniyor.

Birleşik Krallık'ta yaklaşık 3 milyon Müslüman, ülke nüfusunun yüzde 5'ini oluşturuyor.

Kaynak: AA