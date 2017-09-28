Trump'ın vergi reformu teklifi açıklandı

ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin yeni vergi reformu teklifinin ana hatları açıklandı.

Trump'ın seçim kampanyasının önemli vaatlerinden olan ve ülkedeki kurumlarla vatandaşlara vergi indirimi sağlayacak vergi reformu tasarısının önemli ayrıntıları, Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan tarafından paylaşıldı.

Ryan yazılı açıklamasında, tasarıyla ülkede kurumlar vergisi oranının yüzde 35'ten yüzde 20'ye indirilmesinin planlandığını, böylece ABD'li şirketlere daha hızlı büyüme ve daha büyük miktarlarda yatırım yapma fırsatı sunulacağını belirtti.

Açıklamada, vergi reformu sayesinde yurt dışında faaliyet gösteren veya gelirlerini yurt dışında tutan ABD'li şirketlerden bir defaya mahsus vergi alınacağını ve bunun Amerikan ekonomisine katkı sunacağını kaydeden Ryan, bu oranın ne kadar olacağı hakkında ise bilgi vermedi.

Gelir vergisi alanında vergi dilimi sayısının yediden üçe düşürülmesinin planlandığını aktaran Ryan, söz konusu üç vergi diliminin yüzde 12, yüzde 25 ve yüzde 35 oranlarında olacağını bildirdi.

Ryan öte yandan, reformun ülkenin en zengin bireyleri için daha az vergi veya daha düşük vergi oranı anlamına gelmediğine dikkati çektiği açıklamada, bu bireyler için dördüncü bir vergi diliminin ABD Kongresi tarafından gelecek aylarda belirlenebileceğini vurguladı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Ryan açıklamasında, "Son vergi reformunun üzerinden 31 yıl geçti. Ekonomik büyümeyi sağlamak, istihdamı artırmak ve orta sınıfın üzerindeki vergi yükünü hafifletmek için elimizdeki en iyi fırsat bu." ifadelerini kullandı.

Trump'ın vergi reformu teklifinin önce Temsilciler Meclisine, daha sonra da ABD Senatosuna sunulması bekleniyor. Teklifin ABD Kongresinden geçmesi halinde bu yıl sona ermeden Trump tarafından imzalanarak yasalaşması öngörülüyor.

Amerikan piyasasının yabancı firmaları da çekeceğini vurguladı

Donald Trump, Indiana eyaletinde bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkede kurumlar vergisi oranını yüzde 35'ten yüzde 20'ye düşürecek reform teklifinin ABD'li şirketlere avantaj kazandıracağını belirtti.

Trump, yüzde 20'lik oranın diğer endüstrileşmiş ülkelerin kurumlar vergisine kıyasla daha düşük olduğuna işaret çekerek, Amerikan piyasasının yabancı firmaları da çekeceğini vurguladı.

Yeni vergi reformu teklifinin ABD'deki düşük gelirliler ve orta sınıfta yer alanlar için önemli olduğunun altını çizen Trump, "Bekar bir bireyin ilk 12 bin dolarlık kazancından, evli çiftlerin de ilk 24 bin dolarlık kazancından hiç vergi alınmayacak." ifadesini kullandı.

Trump, teklif ile ABD'nin karmaşık olan vergi sisteminin daha basit ve adil hale getirileceğini savunarak, "Şu anda Amerikalıların yaklaşık yüzde 90'ı vergi beyannamelerinde başkalarından yardım almak zorunda kalıyor. Oysaki bireyler artık vergi beyannamelerini tek bir sayfaya sığdırabilecek. Bu çok önemli." yorumunda bulundu.

ABD ekonomisinin görünümü hakkında da değerlendirmelerde bulunan Trump, bu yılın ikinci çeyreğinde yakalanan yüzde 3'lük büyüme oranının önemli olduğu vurguladı.