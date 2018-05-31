Trump'ın vergi kararına İngiltere'den ilk tepki

Hükümet sözcülüğünden yapılan açıklamada, "ABD'nin AB'den ulusal güvenlik gerekçesiyle çelik ve alüminyum ithalatına tarife uygulanmasına karar vermesinden büyük üzüntü duyuyoruz. İngiltere ve diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, ABD’nin yakın müttefikleridir ve Amerikan çelik ve alüminyum vergisinden 'kalıcı ve tam olarak' muaf tutulmalıdır" denildi.

ABD muafiyeti sona erdirdi

ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ithal ettiği çelik ve alüminyuma uygulamak istediği ek gümrük vergisine yönelik muafiyetin bitmesine saatler kala Beyaz Saray'dan açıklama gelmiş, Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'ya uygulanacak yeni çelik ve alüminyum tarifelerinin 1 Haziran'a ertelendiği duyurulmuştu.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, bu ülkelerden (AB, Kanada ve Meksika) gelen çeliğe ve alüminyuma Cuma günü TSİ 07.00'dan itibaren sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı.

ABD ve AB arasında ticari restleşme

ABD yönetimi geçtiğimiz haftalarda ticaretteki korumacı politikaları çerçevesinde, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı. Ancak Kanada, Meksika, Brezilya, AB, Avustralya ve Arjantin'e "geçici muafiyetler" vermişti.

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirileceğini duyurması üzerine AB, ABD’nin bölgeye yaptığı ihracata karşı önlemler alınacağını açıklamıştı.

Hem Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hem de Almanya Başbakanı Angela Merkel, Beyaz Saray ziyaretlerinde AB'nin, ABD'nin vergi kararından muaf tutulmak istediğini belirtmişti.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de, AB ile ABD arasındaki ticari ilişkilerde denge sağlamak için "misilleme" yapılacağını belirterek, "Ulusal güvenlik gerekçesi olmadan atılan bu adımla, ABD kendi sanayisini korumaya yönelik bariz bir müdahalede bulunuyor. Bu adımı esefle karşılıyoruz. Korumacılık, çelik sektöründeki ortak sorunun yanıtı olamaz" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: Reuters, TRT Haber