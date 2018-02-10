Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı General McMaster Türkiye'ye geliyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, McMaster'ın Türkiye ziyaretine ilişkin TRT Washington ekibinin sorularını yazılı olarak cevaplandırdı.

Ulusal Güvenlik Konseyi McMaster'ın temaslarında, Türk-Amerikan ilişkilerini geliştirmek için ne tür bir yol izlenileceği konusunun ele alınacağı belirtildi.

ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret

Konsey'den yapılan açıklamada, görüşmelerde, Türkiye ile paylaşılan değerler ve ortak çıkarlar bağlamında, müttefikliğin temellerinin güçlendirilmesinin yollarının aranacağı da kaydedildi.

Kaynak: TRT Haber