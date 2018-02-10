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Buradasınız : » » Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı General McMaster Türkiye'ye geliyor

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı General McMaster Türkiye'ye geliyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı General Herbert Raymond McMaster, önümüzdeki günlerde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

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Trumpın Ulusal Güvenlik Danışmanı General McMaster Türkiyeye geliyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, McMaster'ın Türkiye ziyaretine ilişkin TRT Washington ekibinin sorularını yazılı olarak cevaplandırdı.

Ulusal Güvenlik Konseyi McMaster'ın temaslarında, Türk-Amerikan ilişkilerini geliştirmek için ne tür bir yol izlenileceği konusunun ele alınacağı belirtildi.

ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret

Konsey'den yapılan açıklamada, görüşmelerde, Türkiye ile paylaşılan değerler ve ortak çıkarlar bağlamında, müttefikliğin temellerinin güçlendirilmesinin yollarının aranacağı da kaydedildi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı General McMaste, abd başkanı donald trump
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