Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton Rusya'da

Rusya’da resmi temaslarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, başkent Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, basına kapalı geçen görüşmenin yaklaşık iki saat sürdüğünü bildirdi. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

Rusya Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada ise Konsey Genel Sekreter Yardımcısı Yuriy Averyanov ile Bolton’un görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, görüşmede Rusya ve ABD arasındaki iş birliği perspektifinin ele alındığı kaydedildi.

Öte yandan Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Bolton’un Kremlin’de görüşeceğini açıkladı. Peskov, Bolton’un Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ile de bir araya geleceğini ifade etti.

Kaynak: AA