  • 27 HAZIRAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.632
    EURO 5.382
  • BIST 95354.08
    ALTIN 186.928
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton Rusya'da

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton Rusya'da

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Trumpın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton Rusyada

Rusya’da resmi temaslarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, başkent Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, basına kapalı geçen görüşmenin yaklaşık iki saat sürdüğünü bildirdi. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

Rusya Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada ise Konsey Genel Sekreter Yardımcısı Yuriy Averyanov ile Bolton’un görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, görüşmede Rusya ve ABD arasındaki iş birliği perspektifinin ele alındığı kaydedildi.

Öte yandan Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Bolton’un Kremlin’de görüşeceğini açıkladı. Peskov, Bolton’un Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ile de bir araya geleceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: rusya, john bolton, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER