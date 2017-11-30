Trump'ın Twitter hesabını kapatan kişi Türk çıktı

Haber merkezleri 2 Kasım 2017 günü Trump son dakikasıyla çalkalanıyordu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabı kapanmıştı.

Tam 11 dakika da kapalı kaldı.

Herkes bu olayın nedenini merak ediyordu. Hesabın hacklendiğini düşünenler çoğunluktaydı. Zira Trump dünya siyasetinden, golf keyfine kadar her konuda mesajlarını bu hesabından paylaşıyordu.

Mesela, Kuzey Kore lideri ile bu hesap üzerinden hararetli tartışmalar yapıyordu.

11 dakika sonra hesap yeniden aktif oldu. 42 milyon takipçisiyle Trump twitter alemine geri döndü.

Ardından da Twitter’dan açıklama geldi.

“Hesabı işyerinde son günü olan bir çalışanımız kapattı”

Peki kimdi bu işyerindeki son gününde Trump’ın hesabını askıya alan çalışan. Twitter bu soruyu yanıtlamadı ama o beklenen haber Almanya’dan geldi.

Bahtiyar Duysak…

Evet, o “işyerinde son günü olan çalışan” Türk çıktı. Bahtiyar, bir teknoloji sitesine mülakat verdi, o gün neler olduğunu anlattı.

Ancak herkesin beklediği gibi konuşmadı, “İşyerinde son günümdü hesabı kapattım öyle çıktım” demedi.

Duysak’a göre bu duruma bir çok talihsiz tesadüf neden oldu. O, kuralları uyguladığını, kimseyi hacklemediğini, suç işlemediğini, bunu yapmayı bile amaçlamadığını söyledi.

Hatta, “herhangi birini üzdüysem özür dilerim” bile dedi.

Şimdi dünya Bahtiyar Duysak’ı konuşuyor. Röportajı dünyanın dört bir yanında izleniyor. Alman muhabirin röportaj sonunda yaptığı şaka gerçek olur mu bilinmez, ancak birileri onu Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterirse bu şaşırtıcı olmaz.