Trump'ın tweetlerinin arkasında olduğu iddia edilen isim: Dan Scavino

Trump'ın Sosyal Medya Danışmanı Dan Scavino'nun, Başkan'ın hesaplarına erişimi olduğunu iddia eden İngiliz The Daily Telegraph gazetesi, Trump'ın mesajlarının arkasında da Scavino'nun olduğunu iddia etti.

51 milyonu aşkın takipçisi olan Trump'ın resmi Twitter hesabı dünya gündemini belirliyor. Trump'ın hesabı tarafından engellenen kimi kullanıcılar, ABD Başkanı'nın eylemlerinin anayasayı ihlal ettiğini savunuyor. Atılan mesajlara davalar dahi açılıyor.

Bu davalarda adı geçen isimlerden biri de Trump'ın Sosyal Medya Danışmanı olan Dan Scavino.

Amerikan New York Times gazetesi, Beyaz Saray yetkililerinden aldığı bilgilere dayanarak, Scavoni'nin çalışkan ve Trump'a "mutlak bağlılık" gösteren bir isim olduğunu iddia ediyor.

Scavoni'nin, Trump'ın tweetlerinin içeriğine müdahale ettiğini de iddia eden New York Times gazetesi, bu müdahalenin ne boyutta olduğunun ise tam olarak kestirilemediğini vurguluyor.

Golf sahasında başlayan dostluk

Beyaz Saray'da Trump öncesinde olmayan Sosyal Medya Danışmanlığı görevini yürüten Scavino'nun, Trump'la uzun yıllara dayanan bir dostluğu var.

Trump ve Scavino'nun tanışıklığı 1990 yılına kadar gidiyor. New York Times'dan David Draper, 18 yıl önce genç Scavino'nun o zamanlar adı Westchester County olan, daha sonraysa Trump satın alınca adı Trump Ulusal Golf Kulübü'ne dönüşen golf sahasında, zengin golf tutkunlarının sopa takımlarını taşıdığını yazıyor.

Buna göre, Trump'ın golf takımını da taşıyıp sopalarını parlatan Scavino, o dönem New York'lu emlak zengini olan Trump'tan 200 dolar bahşiş almış. Draper, bu ilk karşılaşmanın sonunda Trump'ın Scavino'ya "Bir gün benim için çalışacaksın" dediğini yazıyor.

Aynı mesaj hem Scavino'dan hem Trump'tan

Gazetenin haberinde, "4 Ekim'de Scavino kendi şahsi Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. O mesajda şöyle diyordu: NBC news #SahteHaberdir ve CNN'den dahi daha ikiyüzlüdür. Onlar iyi gazeteciliğin yüz karası. Reytinglerinin bu kadar düşmesine şaşmamalı" hatırlatması yapılıyor.

NBC news is #FakeNews and more dishonest than even CNN. They are a disgrace to good reporting. No wonder their news ratings are way down!