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Trump'ın tehdidi Venezuela'yı alarma geçirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarına Amerika’nın Venezuela’yı işgal etmesi gerektiği yönünde baskı yaptığının açıklanması üzerine Venezuela alarma geçti.

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Trumpın tehdidi Venezuelayı alarma geçirdi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’yı işgal etme planı iddialara yönelik orduya "dikkatli olma" çağrısında bulundu.

Maduro orduya yaptığı konuşmada, “Bir an için bile dikkatsizlik edemezsiniz. Çünkü huzur içinde yaşamak için, vatanımızın en büyük hakkı olan bağımsızlığımızı savunacağız” dedi.

Trump'ın Venezuela’yı işgal etme planı 

Dün ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarına Amerika’nın Venezuela’yı işgal etmesi gerektiği yönünde baskı yaptığı iddia edilmişti.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Oval Ofis’te Venezuela’ya yaptırımların konuşulduğu bir toplantı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın, toplantı sona ermek üzereyken danışmanlarına dönerek “Hızla dağılan bir Venezuela bölgesel güvenliği tehdit ederken, neden ABD bu baş belası ülkeyi işgal etmesin?” diye sorduğu açıklanmıştı.

Haberlerde, Eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster dahil odada bulunan herkesin Trump'ı bunun yanlış bir fikir olduğu konusunda uyardığı bilgisine yer verilmişti.

Kaynak: The Telegraph

Etiketler: venezuela, Trump, işgal, abd
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