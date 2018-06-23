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Trump'ın tehdidi ticaret savaşını körükledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'dan ithal edilen otomobillere yüzde 20 gümrük vergisi uygulama tehdidi, ticaret savaşındaki tansiyonu daha da yükseltti.

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Trumpın tehdidi ticaret savaşını körükledi

ABD'nin çelik ve alüminyuma getirdiği ek gümrük vergilerine yüzde 25'lik gümrük vergisi misillemesi yapan Avrupa Birliği'ne ABD Başkanı Donald Trump'ın yanıtı gecikmedi.

Trump, Amerikan mallarına yaklaşık 3 buçuk milyar dolarlık ek gümrük vergisi yürürlüğe koyan Avrupa Birliği'ni "Avrupa'dan ithal edilen otomobillere yüzde 20 gümrük vergisi uygulama" ile tehdit etti. Trump, Avrupa Birliği'nin ek gümrüklerinin, 300 milyar dolarlık ticareti olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

 


 

Trump'ın bu tweetinin ardından, Avrupa borsalarında otomotiv şirketlerinin hisse senetleri değer kaybetti.

Ne olmuştu?

Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 ve yüzde 20 ek gümrük vergisi uygulayacaklarını açıklayarak ticaret savaşını başlatmıştı.

Avrupa Birliği'nin misilleme olarak aldığı Amerikan mallarına ek gümrük tarifeleri, Cuma günü yürürlüğe girmişti.

Tekstilden gıdaya, motosikletten viskiye kadar birçok ABD menşeili ürünün Avrupa'ya girişinde alınacak vergiler yükseltilmişti.

Türkiye, Çin ve Hindistan da ABD'ye gümrükleri yükselterek misillemede bulunmuştu.

Amerika açısından anlaşmazlığın faturası ağır oldu. Amerikalı uzmanlara göre, büyük Amerikan şirketleri milyarlarca dolar kayba uğrattı.  

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ticaret savaşı, Donald Trump, Avrupa Birliği
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