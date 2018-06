Trump'ın tehdidi ticaret savaşını körükledi

ABD'nin çelik ve alüminyuma getirdiği ek gümrük vergilerine yüzde 25'lik gümrük vergisi misillemesi yapan Avrupa Birliği'ne ABD Başkanı Donald Trump'ın yanıtı gecikmedi.

Trump, Amerikan mallarına yaklaşık 3 buçuk milyar dolarlık ek gümrük vergisi yürürlüğe koyan Avrupa Birliği'ni "Avrupa'dan ithal edilen otomobillere yüzde 20 gümrük vergisi uygulama" ile tehdit etti. Trump, Avrupa Birliği'nin ek gümrüklerinin, 300 milyar dolarlık ticareti olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. & its great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here!