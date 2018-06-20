Trump'ın "sıfır tolerans" politikası: Aileleri sınır dışı edelim

ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlere uygulanan ve sert eleştirilere hedef olan "sıfır tolerans" politikasının çözümü için herkesi sınır dışı etmeyi önerdi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 09:37





