Trump'ın "sıfır tolerans" politikası: Aileleri sınır dışı edelim

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) göçmenlere uyguladığı "sıfır tolerans" politikasına tepkiler giderek büyüyor.
Özellikle çocukların ailelerinden ayrılması eleştiri oklarının odağında.
ABD Başkanı Trump ise sorunun, ailelerin tamamen sınır dışı edilmesine imkan veren yeni yasalarla çözülebileceğini söyledi.
Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilere seslenen Trump, "Sorunun çözümüne yönelik yasa tasarılarınızın yüzde bin arkasındayım" dedi.
ABD Başkanı, çocuk kaçakçılığı yapanların da sorunda payı olduğunu belirtti.
Geçtiğimiz günlerde Trump'ın eşi First Lady Melenia Trump da ABD'nın "sıfır tolerans" politikasını eleştirmiş, "Çocukların ailelerinden ayrılmasını görmekten nefret ediyorum" demişti.
"Sıfır tolerans"ı protesto için New York ve Seattle kentlerinde gösteriler düzenlendi.
Ülke çapındaki protesto gösterilerinin ise, 30 Haziran'da başlaması bekleniyor.
Kaynak: TRT Haber