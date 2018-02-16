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Buradasınız : » » Trump'ın seyahat yasağı yine yargıya takıldı: İslam'ı lekelemeye yönelik bir adım

Trump'ın seyahat yasağı yine yargıya takıldı: İslam'ı lekelemeye yönelik bir adım

ABD Başkanı Trump'ın 8 ülkeyi kapsayan son seyahat yasağı Virginia federal temyiz mahkemesi tarafından "anayasaya aykırı" bulundu.

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Trumpın seyahat yasağı yine yargıya takıldı: İslamı lekelemeye yönelik bir adım

Virginia federal temyiz mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın eylül ayında açıkladığı ve 8 ülkeyi kapsayan son seyahat yasağını anayasaya aykırı buldu.

Trump'ın nefret söylemleri

Mahkeme, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülkenin aralarında bulunduğu toplam 8 ülkeyi kapsayan yasağın "İslam'ı lekelemeye yönelik bir gaye" taşıdığına hükmetti.

Başyargıç Roger Gregory, Trump'ın hem resmi açıklamalarında hem de sosyal medyadaki paylaşımlarında Müslümanları hedef alan sözlerine dikkati çekti.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) açıklamasında, 4'e karşı 9 oyla kabul edilen kararın çok olumlu karşılandığı ve diğer mahkemelere de örnek olmasının temenni edildiği söyledi.

Seyahat yasağı kararı

ABD yönetimi; eylül ayındaki düzenlemesiyle İran, Libya, Somali, Suriye, Yemen, Çad, Kuzey Kore ve Venezuela'dan ABD'ye gitmek isteyenlere sıkı güvenlik kontrolleri ve kısıtlamalar getiren kararını açıklamıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, kamuoyunda "üçüncü seyahat yasağı" olarak bilinen yasakla ilgili davanın görülmesine nisan ayında başlayacağını açıklamıştı.

Donald Trump, ilk seyahat yasağı kararını göreve geldiği hafta almış ancak özellikle havalimanlarında kaosa neden olan kararı kısa süre içinde 9'uncu bölge temyiz mahkemesi tarafından durdurulmuştu.

İkinci seyahat yasağını 2017 yılının mart ayında açıklayan Trump yönetiminin bu kararı da kısa sürede yargı tarafından iptal edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Trump, seyahat yasağı, abd
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