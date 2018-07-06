Trump'ın petrol paylaşımına İran'dan cevap: Artık dur

ABD ve İran arasında devam eden petrol savaşında son hamle İran'dan geldi.

Dün Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "OPEC, akaryakıt fiyatlarının arttığını ve bu konuda çok az şey yaptıklarını hatırlamalı. Onlar fiyatları yükseltiyor ve ABD, OPEC üyelerinin çoğunu çok küçük bir bedelle savunuyor. Bu, gidiş-gelişli bir cadde olmalı. Fiyatları şimdi düşürün" demişti.

The OPEC Monopoly must remember that gas prices are up & they are doing little to help. If anything, they are driving prices higher as the United States defends many of their members for very little $’s. This must be a two way street. REDUCE PRICING NOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 Temmuz 2018

Trump'ın bu suçlaması karşısında sessizliği bozan ilk açıklama, İran'ın OPEC temsilcisi Hüseyin Kazımpur Erdebili'den geldi. Erdebili, Trump için, "Senin tweet'lerin petrolün varil fiyatını şimdiden 10 dolar artırdı. Lütfen tweet atmayı kes" dedi.

Kaynak: Bloomberg