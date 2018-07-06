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Trump'ın petrol paylaşımına İran'dan cevap: Artık dur

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nü (OPEC) bir kez daha petrol fiyatlarını yükseltmekle suçlayan ABD Başkanı Trump'a OPEC'in İran başkanından "tweet atmayı kes" cevabı geldi.

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Trumpın petrol paylaşımına İrandan cevap: Artık dur

ABD ve İran arasında devam eden petrol savaşında son hamle İran'dan geldi.

Dün Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "OPEC, akaryakıt fiyatlarının arttığını ve bu konuda çok az şey yaptıklarını hatırlamalı. Onlar fiyatları yükseltiyor ve ABD, OPEC üyelerinin çoğunu çok küçük bir bedelle savunuyor. Bu, gidiş-gelişli bir cadde olmalı. Fiyatları şimdi düşürün" demişti. 


 

Trump'ın bu suçlaması karşısında sessizliği bozan ilk açıklama, İran'ın OPEC temsilcisi Hüseyin Kazımpur Erdebili'den geldi. Erdebili, Trump için, "Senin tweet'lerin petrolün varil fiyatını şimdiden 10 dolar artırdı. Lütfen tweet atmayı kes" dedi.

Kaynak: Bloomberg

Etiketler: Trump, OPEC, Hüseyin Kazımpur Erdebili, petrol
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