Trump'ın petrol eleştirisine OPEC'ten jet cevap

ABD Başkanı Donald Trump, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nü (OPEC) petrol fiyatlarının yükselmesine yardımcı olan üretim kısıtlamaları nedeniyle eleştirmiş ve bunun kabul edilebilir olmadığını söylemişti.

OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, ABD Başkanı Donald Trump'ın mesajının ardından, OPEC üyesi olan ve olmayan ihracatçıların aralarındaki anlaşmayla petrol sektörünün kısa sürede uğrayacağı bir çöküntüyü önlediklerini belirterek, şunları söyledi:

"24 üretici ülkenin 2016 Aralık ayında vardıkları ve halen sadakatle uygulamakta oldukları İşbirliği Deklarasyonu, petrol sanayisini sadece gerilemeye girmekten korumakla kalmamış, aynı zamanda acilen çöküşünü de önlemiştir."

Trump bugün Twitter'da yaptığı açıklamada "OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) yine yapacağını yapmış görünüyor. Denizdeki tamamen dolu gemiler de dahil olmak üzere, her yer yüksek miktarda petrolle dolu. Petrol fiyatları yapay olarak çok yüksek! Bu iyi değil ve kabul edilmeyecek!" demişti.

Kaynak: Reuters