Trump'ın Pentagon ziyaretinde "küresel tehditler" konuşuldu

Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ikinci kez Pentagon'u ziyaret eden Trump, Mattis ile Dunford tarafından kapıda karşılandı.

Trump'ın Pentagon ziyaretine Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve Ulusal Güvenlik Konseyi üyelerinin de eşlik ettiği bildirildi.

"DEAŞ'a karşı çok iyi gidiyoruz"

Trump, binaya girişinde bir basın mensubunun, Afganistan’daki Amerikan askerlerinin sayısıyla ilgili sorusuna, “Göreceğiz. DEAŞ’a karşı çok iyi gidiyoruz. DEAŞ hızlı bir şekilde düşüyor. Çok hızlı.” şeklinde cevap verdi.

Toplantının ardından kısa bir açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Dana White, Trump ve beraberindekilerin Pentagon’un içerisinde bulunan ve “Tank” adı verilen özel toplantı odasında yaklaşık iki saat boyunca ABD için küresel tehditleri ve fırsatları konuştuklarını ifade etti.

White, toplantıda DEAŞ'la mücadele, Kuzey Kore’nin son zamanlarda artan balistik füze denemeleri ve Afganistan'daki son durum gibi ABD için küresel tehditlerin ağırlıklı olarak ele alındığını ifade etti.

Toplantıda herhangi bir karar çıkmadığını ifade eden White, Afganistan ile ilgili strateji revizyonunun “çok yakın” bir zamanda açıklanacağını belirtti.

Yeni Afganistan planı bekleniyor

Kongre’de geçen ay katıldığı bir oturumda Mattis, Pentagon’un Afganistan’a yeni bir strateji üzerinde çalıştığını ve Temmuz ayının ortalarında söz konusu çalışmanın tamamlanacağını ifade etmişti.

Amerikan yönetiminin, birçok yetkili tarafından “çıkmaz” olarak tanımlanan Afganistan’daki dengeyi Afgan ordusu lehine değiştirmek üzere ülkeye 4 bin ek asker göndermeyi planladığı iddia ediliyor. Ayrıca ABD'nin, NATO müttefiklerinden Afganistan’a daha fazla asker göndermeleri talebinde bulunduğu belirtiliyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi dün Afganistan üzerine kapalı bir toplantı gerçekleştirirken Mattis, Tillerson ve Dunfor ise Kongre’de DEAŞ'la mücadele ve Afganistan'daki son durumla ilgili olarak Kongre üyelerine ve senatörlere brifing vermişti.