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Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Greenblatt: Abbas'ın eleştirileri kabul edilemez

Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Greenblatt, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Friedman'ı ağır sözlerle eleştiren Filistin Devlet Başkanı Abbas'a tepki gösterdi.

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Trumpın Ortadoğu Özel Temsilcisi Greenblatt: Abbasın eleştirileri kabul edilemez

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Twitter hesabından yaptığı ve ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından da paylaşılan açıklamasında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı hedef aldı.

Açıklamasında, "Devlet Başkanı Abbas için nefret dolu bir retorikle kendi halkının hayat kalitesini iyileştirecek somut ve pratik çabalar arasında seçim yapma zamanı gelmiştir" ifadelerini kullanan Greenblatt, Abbas'ın eleştirilerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Ortadoğu barışıyla ilgili çalışmalarda sona gelindi"

Greenblatt, Ortadoğu barışıyla ilgili çalışmalarının da son aşamasına geldiğini ve şartlar uygun olduğunda kamuoyuna bunu açıklayacaklarını belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini savunan ve buraların "İsrail'e ait olduğunu" söyleyen ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman'a "it oğlu it" demişti.

Abbas dün yaptığı bir konuşmada, "Yahudi yerleşim yerleri meşru... Birçok ABD'li yetkili bunu böyle kabul ediyor. Bunların başında da Tel Aviv'deki büyükelçileri David Friedman geliyor. (Yahudi yerleşimciler) 'Kendi topraklarında inşa ediyorlar' diyor. İt oğlu it. Onlar topraklarında mı inşaat yapıyor? O yerleşimci, ailesi de yerleşimci. O, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi, ondan ne bekleyebiliriz ki?" demişti.

Friedman geçen ay yaptığı bir açıklamada, "Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinin topluca boşaltılması İsrail'de iç savaş çıkmasına yol açabilir" diyerek, yerleşimcilerin buraları kendi toprakları olarak gördüklerini ve bu topraklara bağlı olduklarını savunmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, abd başkanı donald trump
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