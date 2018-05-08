Trump'ın nükleer kararı öncesi Rusya'dan son uyarı

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu akşam açıklayacağı İran'la nükleer anlaşma kararı öncesi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Trump’ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü hatırlatan Peskov, "Tüm ülkeler, bu anlaşmayı koruma çabası içinde. Rusya, bu anlaşmayı bozmayı amaçlayan her türlü eylemin karşısında duruyor. İran nükleer anlaşmasının değiştirilmesi halinde, kötü sonuçların ortaya çıkması kaçınılmaz olacak" dedi.

"Yeri doldurulamaz bir anlaşma"

İran'la yapılan nükleer anlaşmanın "çok kırılgan ancak yeri doldurulamaz bir anlaşma olduğunu" söyleyen Peskov, ABD'nin ayrılık kararı alması halinde gelişmeleri izleyeceklerini açıkladı.

Almanya ve Fransa: Anlaşmaya bağlı kalacağız

Almanya ve Fransa, Dışişleri Bakanları aracılığıyla bugün yaptıkları açıklamalarda, İran'la nükleer anlaşmaya bağlı kalacaklarını yineledi.

Trump son kez uzatmıştı

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Barack Obama döneminde İran'la imzaladığı nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını belirtirken, "Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak, o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altında ve herhangi bir zamanda bizim katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir" değerlendirmesini yapmış ve Beyaz Saray, alınan kararla anlaşmanın son kez uzatıldığı duyurmuştu.

"ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri"

2015'te imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkat çekiyor. Trump'a göre bu, "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri".

İran tepkili

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme söylemlerine karşın, "İran Atom Enerjisi Kurumu, beklenen ve beklenmedik tüm durumlara hazır" mesajı vermişti.

2015'te ABD'nin önceki başkanı Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmayla, İran'ın uranyum zenginleştirme programının 2025'e kadar ertelenmesi kararı alınmıştı.

Kaynak: TRT Haber, Reuters