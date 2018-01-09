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Buradasınız : » » Trump'ın nükleer enerji ve kömür adımına rest

Trump'ın nükleer enerji ve kömür adımına rest

ABD Başkanı Trump'ın nükleer enerji ve kömür santrallerine ayrıcalık tanınmasına yönelik girişimi, enerji piyasalarını düzenleyen bağımsız federal kuruluş tarafından reddedildi.

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Trumpın nükleer enerji ve kömür adımına rest

ABD Federal Enerji Düzenleme Komisyonu (FERC) tarafından yapılan açıklamada, Enerji Bakanlığının "Şebeke Güvenliği ve Direnç Fiyatlaması" başlıklı önergesinin oy birliğiyle reddedildiği bildirildi.

Trump'ın Enerji Bakanı Rick Perry tarafından yapılan yasal öneri, nükleer enerji ve kömür santrallerine, ürettikleri elektriği maliyetlerinin tümünü karşılayacak fiyatlardan satma ayrıcalığı tanınmasını öngörüyordu.

ABD'de, Türkiye'deki Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) muadili olan FERC'in 5 kişilik yönetim kuruluna Başkan Trump tarafından atanan 4 komisyon üyesinin önergeye karşı oy kullanması Beyaz Saray'a "rest" olarak değerlendirildi.

Trump yönetiminin desteklediği nükleer enerji ve kömür şirketlerini üzen bu karar, doğalgaz, rüzgar, güneş ve petrol alanlarında faaliyet gösteren firmaları ise memnun etti.

Kaynak: AA

Etiketler: abd, Trump
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