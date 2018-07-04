Trump'ın NATO mesajı: ABD dünyanın kumbarası olmayacak

Trump'ın Batı Virginia'ya uçuşu sırasında Başkanlık uçağında gazetecilere açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Hogan Gridley, "Başkan bu toplantılara Amerikan halkını korumak, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla omuz omuza durmak fikriyle gidecek ancak daha önce de çok kez söylediği gibi, Amerika çok kez dünyanın kumbarası olarak görülüyor. Artık buna son verilmeli" dedi.

Trump diğer müttefiklere baskı yapıyor

NATO müttefiklerine askeri harcamalarını artırmaları için baskı yapan Trump, geçtiğimiz haftalarda Kanada Başbakanı Justin Trudeau’ya bir mektup göndererek, Kanada’nın NATO savunma harcamalarına katkısını artırmasını istemişti.

Trump, "Dünya çapındaki güvenliğimizin en yetenekli müttefiklerinden ve liderlerinden biri olan Kanada'nın devam eden savunma harcamaları NATO düzeyinde yüzde 2'den az bir oranda. Bu ittifakın güvenliğini zedelemekte ve aynı zamanda savunma harcamalarını yerine getirmeyen diğer müttefikler için de teşvik olarak tanımlanıyor" değerlendirmesini yapmıştı.

NATO'ya "köhne" demişti

ABD Başkanı Trump, göreve gelmeden önce verdiği bir röportajda, NATO'yu "köhne" olarak nitelemiş, seçim kampanyası sırasında da sık sık, NATO'nun Avrupalı müttefiklerinin savunma harcamalarını artırması gerektiğini söylemişti.

Kaynak: TRT Haber, Reuters