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Buradasınız : » » 'Trump’ın miting yaptığı şehirlerde suç artıyor'

'Trump’ın miting yaptığı şehirlerde suç artıyor'

ABD Başkanı Trump'ın kullandığı sert dil tartışılırken, bilim insanları Trump’ın miting düzenlediği bölgelerde suç oranlarının arttığını tespit etti.

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Trumpın miting yaptığı şehirlerde suç artıyor

Pennsylvania Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada Trump’ın miting düzenlediği şehirlerdeki suç oranları mercek altına alındı. Suç kayıtlarını inceleyen bilim insanları, Trump’ın konuşma yaptığı günde normal günlere oranla 2,3 oranında daha fazla suç işlendiğini tespit etti. 

Araştırmacılara göre suç artışının nedeni Trump’ın konuşma yaptığı sırada, ateşli katılımcıların arbedeye sebebiyet vermesi. Artışın diğer bir nedeni olarak da Trump’ın kullandığı dilden etkilenen miting katılımcılarının agresifleşerek suç işlemesi olarak gösteriliyor.  

Kaynak: İHA

Etiketler: Trump, şiddet, araştırma, abd
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