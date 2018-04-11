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Buradasınız : » » Trump'ın mesajına Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap

Trump'ın mesajına Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Donald Trump'ın füze mesajı ile ilgili, "Suriye'de terörizmi destekleyen duyarsız ABD rejiminden gelen bu hamleye şaşırmadık." dedi.

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Trumpın mesajına Suriye Dışişleri Bakanlığından cevap

Suriye Resmi Haber Ajansı SANA'ya açıklama yapan bir bakanlık kaynağı, fabrikasyon yalanlarla Suriye'nin hedef gösterildiğini söyledi. 

Trump'ın Rusya'ya füze mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya hazırlıklı ol, füzeler gelecek. Hepsi iyi, yeni ve "akıllı" füzeler. Kendi insanlarını gazla öldüren ve bununla eğlenen bir hayvanla partner olmamalıydın" mesajı gönderdi.

 

 

Rusya: "Akıllı füzeler teröristlere doğru uçmalıdır"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Trump'ın attığı tweet hakkında, "Akıllı füzeler teröristlere doğru uçmalıdır, meşru hükümete değil" dedi.

Sözcü ayrıca ABD'nin, Suriye'ye olası bir saldırısının Suriye'de kimyasal olduğu düşünülen saldırıya ilişkin kanıtları yok etme girişimi olabileceğini belirtti.

Kaynak: TRT Haber, Reuters

Etiketler: suriye, Dışişleri, abd
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