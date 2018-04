Trump'ın mesajına Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap

Suriye Resmi Haber Ajansı SANA'ya açıklama yapan bir bakanlık kaynağı, fabrikasyon yalanlarla Suriye'nin hedef gösterildiğini söyledi.

Trump'ın Rusya'ya füze mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya hazırlıklı ol, füzeler gelecek. Hepsi iyi, yeni ve "akıllı" füzeler. Kendi insanlarını gazla öldüren ve bununla eğlenen bir hayvanla partner olmamalıydın" mesajı gönderdi.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!