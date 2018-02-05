"Trump'ın Kudüs kararının ardından 14 Filistinli şehit oldu"

Hamdallah, Ramallah'ta Ulusal İdare Okulu'nun yönetici yetiştirme programının ilk mezunları için düzenlenen törende konuştu.

Trump'ın 6 Aralık'ta Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından yaşananlara değinen Hamdallah, bu süreçte İsrail güçlerinin gösterilere müdahaleleri ya da Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 13 Filistinlinin şehit düştüğünü söyledi.

Hamdallah, bir Filistinli tutuklunun ise İsrail hapishanesinde "tıbbi ihmal" sonucu şehit olduğunu belirtti.

"1200 Filistinli gözaltına alındı, 300'den fazlası ise çocuk"

Filistin Başbakanı, aynı süreçte İsrail güçlerinin bin 200 Filistinliyi gözaltına aldığına ve bunların 300'den fazlasının çocuk olduğuna işaret etti.

Ocak ayı boyunca İsrail güçlerinin 26 yıkım gerçekleştirdiğini belirten Hamdallah, Filistin yönetiminin, halkının toprağından, kutsallarından ve hukukundan vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Hamdallah, "Tarihi hakkımız olan 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız devletimizde yaşama konusunda kararlıyız. Aynı şekilde, iki devletli çözüm, uluslararası hukuk, Arap Barış Girişimi ve Birleşmiş Milletler kararları doğrultusundaki adil barış konusunda da kararlıyız." dedi.

Filistin Başbakanı Hamdallah, ABD'nin Kudüs kararı ile İsrail'in yeni Yahudi yerleşim yerleri inşa etme, Filistinlileri Kudüs, Ağvar ve diğer bölgelerdeki topraklarından göç ettirme ve evlerini yıkma gibi uygulamalarına yeşil ışık yaktığını aktardı.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA