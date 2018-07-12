Trump'ın kritik İngiltere ziyareti bugün başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın programı bu akşam Oxfordshire’daki Blenheim Sarayı’nda onuruna verilecek yemekle başlayacak. İş dünyasının temsilcilerinin ağırlıklı olacağı 100 davetlinin hazır bulunacağı yemek öncesinde, askeri bir tören düzenlenecek.

Yemeğin ardından Londra’ya gelecek olan Trump, geceyi ABD Büyükelçisi'nin Londra’da Regent’s Park’taki ikametgahında geçirecek. İkametgah, Londra’da Merkez Camii'nin de yakınında yer alıyor.

Theresa May'le görüşme yarın

ABD Başkanı'nın cuma günkü programı Başbakan May ile adı açıklanmayan bir askeri tesisi ziyaretle başlayacak. İngiltere ve ABD'nin askeri iş birliğinin ürünü teknolojilerin kullanılacağı bir gösteriyi izleyecek iki lider, daha sonra May’in resmi ikametgahı Chequers'da çalışma yemeğinde bir araya gelecek. Liderlerin görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapması öngörülüyor.

Kraliyet ziyareti

Öğleden sonra Windsor kentine geçecek olan Trump, burada İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile görüşecek. Görüşmede Kraliçe’nin torunları Prens William ve Harry’nin de eşleri ile hazır bulunabileceği belirtiliyor.

Trump’ın aynı akşam eşi Melanie Trump'la İskoçya’ya gitmesi bekleniyor. Hafta sonunu İskoçya’da geçirecek çiftin, burada Trump’a ait golf tesislerini ziyaret etmesi öngörülüyor.

Trump’ın İngiltere programı içinde yer almamakla birlikte pazartesi günü Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa eden Boris Johnson'la da bir araya gelebileceği ifade ediliyor. Johnson, seçim süreci boyunca destek verdiği Trump’ı öven açıklamalarıyla da sık sık gündeme gelmişti.

“Özel ilişki” vurgusu

Theresa May ziyaret öncesinde yaptığı yazılı açıklamada, iki ülkenin “özel ilişkisine” dikkati çekerek, “Bizim ABD ile özel ilişkimizden daha güçlü bir ittifak bulunmuyor ve gelecek yıllarda da olmayacak” ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki yatırım ilişkilerine işaret eden May, “Her gün bir milyon İngiliz İngiltere’de ABD şirketlerinde iş başı yapıyor, bir o kadar Amerikalı da ABD’deki İngiliz şirketlerinde çalışıyor” değerlendirmesini yaptı.

Trump’ın ziyaretinin iki ülkenin istisnai ilişkisini derinleştireceğini belirten May, görüşmelerde İngiltere’nin Brexit’in ardından ABD ile gerçekleştirmeyi umduğu ticari ortaklığın da ayrıntılı bir şekilde ele alınacağını kaydetti.

İngiltere protestolara hazırlanıyor

Donald Trump’ın ziyareti esnasında İngiliz polisi de güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkarmaya hazırlanıyor.

Trump’ın ziyareti için 4 binden fazla polis görevlendirilirken, ziyaretin kapsayacağı kentlere yakın bölgelerde de izinler askıya alındı. İngiliz polisi ziyaret sırasında silahlı birimlerini, terörle mücadele ekiplerini ve köpekli polisleri de seferber edecek.

Trump’ın onuruna bugün verilecek yemek sırasında Blenheim Sarayı önünde başlayacak gösterilerin ABD Büyükelçisi'nin ikametgahı önünde sürmesi bekleniyor.

Cuma günü de Trump başta Londra olmak üzere çok sayıda kentte düzenlenecek gösterilerle protesto edilecek. Londra’da gerçekleşecek gösterinin çok sayıda STK’nin desteğiyle geniş katılımlı olması bekleniyor. Trump, cuma ve cumartesi günleri de İskoçya’nın Glasgow ve Edinburgh kentlerinde protesto edilecek.

Trump'a destek gösterisi de olacak

Trump'a tek destek gösterisi ise cumartesi günü aşırı sağcı gruplar tarafından Londra'daki ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenecek. Gösteriye katılacak gruplar arasında Trump'ın İslam karşıtı videolarını sosyal medya hesabından paylaştığı Britain First (Önce Britanya) de yer alacak.

ABD Büyükelçiliği web sitesinden uyardı

ABD'nin İngiltere büyükelçiliği internet sitesinden yayınladığı açıklamada vatandaşlarını dikkatli olmaları ve şiddete dönüşebilecek protestolardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Krize dönüşen ziyaret

İngiltere Başbakanı May geçen yıl ocak ayında gerçekleştirdiği ABD ziyareti sırasında Trump’a, Kraliçe 2. Elizabeth’in resmi davetini iletmiş ve davet kabul edilmişti. Trump’a yapılan davet İngiltere’de kamuoyunun büyük tepkisini çekmiş, ziyaretin iptali için çok sayıda gösteri düzenlenmişti.

Ziyaretin iptali için 2 milyona yakın imzayla parlamentoya dilekçe sunulurken, muhtemel bir ziyaret sırasında Parlamento Başkanı John Bercow da milletvekillerine hitap etmesi için Trump'ı davet etmeyeceğini açıklamıştı.

Trump’ın geçen yaz gerçekleşmesi öngörülen ziyareti, tepkiler üzerine belirsiz tarihe ertelenmişti. Ocak ayında ABD'nin Londra'daki yeni büyükelçilik binasının açılış törenine katılması planlanan Trump, bu programı son anda iptal etmişti.

Donald Trump’a karşı ülkede biriken tepki, 2017 yılı boyunca giderek artarken, bu tutumda Trump'ın geçen yıl İngiltere’nin aşırı sağcı örgütü Britain First’ün İslam karşıtı videolarını Twitter hesabından paylaşması da etkili olmuştu. Trump'ın paylaşımlarına, kamuoyunun yanı sıra Başbakan May de yaptığı açıklamayla tepki göstermişti.

Kaynak: AA, CNN