'Trump'ın korumacı politikası tehlike yaratabilir'

Donald Trump'ın korumacı politikalarıyla ABD'nin, Çin başta olmak üzere dünyanın önde gelen ekonomileriyle yaşayabileceği sorunlar tedirginliğe neden olurken, bazı ekonomistler de korumacı politikaların taraflar arasında savaşa dönüşebileceğini belirtiyor.

Küresel piyasalarda gelecek yıl farklı performansların görülebileceğini ifade eden ekonomistler, 2017'nin gelişmiş ekonomiler için iyi bir yıl olabileceğini belirtirken, doların değer kazanmasıyla gelişmekte olan piyasalar için de zor zamanların gündeme gelebileceğine dikkati çekiyor.

Ticari Savaş korkusu

Berenberg Baş ekonomisti Holger Schmieding, dünyada artık yaygınlaşmaya başlayan korumacı politikaların ticaret savaşlarına yol açabileceğini, dünya ticaretinde çöküşe sebep olabileceğini ileri sürdü.

ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Trump'ın yeni politikalarının etkisiyle küresel ekonomide ani yükselişler ve düşüşler yaşanacağı öngörüsünde bulunan Schmieding, Avrupa'da popülist bir partinin zaferinin de Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'ne zarar verebileceğini iddia etti.

'Küresel piyasalarda 2017'de farklılıklar olacak'

Berenberg Gelişmekte Olan Piyasalar Hisse Senedi Stratejisti Carsten Hesse de 2016'nın, küresel hisse senedi piyasasında ılımlı bir yıl olduğunu ancak küresel piyasalarda 2017'de farklı performanslar olacağını tahmin ettiğini bildirdi.

Hesse, Trump'ın politikalarıyla birlikte ABD'de büyüme, enflasyon ve faizlerin artabileceğini belirterek, "Güçlü bir ABD, ülkedeki ve gelişmiş ekonomilerdeki hisse senedi piyasaları için olumlu olabilir. ABD'de şirketlere uygulanabilecek düşük vergi oranları, şirketlerin kazançlarının artmasına, başka ülkelerdeki sıcak paranın geri dönmesine katkıda bulunacak. Bu da daha fazla hisse satın alımını sağlayacak." diye konuştu.

"Fed, 2017'de 3 faiz artışına gidebilir"

ING Group Uluslararası Başekonomisti Rob Carnell ise Fed yetkililerinin gelecek yıl 3 faiz artışına gidebileceğini, Fed'in yaptığı son toplantıda sıkılaşma politikasının hızının artacağı sinyali verildiğini ve Fed'in artık "güvercin" imajını yok etmek istediği gibi bir görüntünün olduğunu söyledi.

Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys, "Fed, 2016 yılı için 4 faiz artırımı öngörüsünde bulunmuştu ancak bir kez faiz artışına gitti. Burada en önemli faktörlerden bir tanesi Trump'ın mali teşvikleri... Trump'ın bu teşvikleri hayal kırıklığına yol açarsa 3 faiz artışı gerçekleşmeyebilir." ifadelerini kullandı.