Trump'ın karşı çıktığı satışta teklif çekildi

Singapur merkezli çip üreticisi Broadcom, ABD'li çip tasarım ve pazarlama şirketi Qualcomm'u satın almak için yaptığı, ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenliğe aykırı bulduğu gerekçesiyle onay vermediği 117 milyar dolarlık satın alma teklifini geri çekti.

Broadcom'dan yapılan açıklamada, hayal kırıklığı yaşandığını ancak söz konusu duruma uyulacağı bildirildi.

Trump, güvenlik gerekçesiyle itiraz etmişti

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li çip üreticisi Qualcomm'un Singapur merkezli Broadcom firması tarafından 117 milyar dolara satın alınmasını engelleyecek başkanlık kararını imzalamıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, iki firma arasındaki satış sürecini doğrudan ilgilendiren bir karar kamuoyu ile paylaşıldı.

Buna göre Trump, "ulusal güvenlik" gerekçelerine atıf yaptığı başkanlık kararında söz konusu satışın uygun olmadığını vurguladı. Kararda Trump'ın, "Broadcom ve ortaklarının, ABD'nin ulusal güvenliğini zaafa uğratabilecek adımlar atabileceğine yönelik yeteri kadar sağlam kanıt bulunmaktadır" ifadesine yer verildi.

Kaynak: REUTERS