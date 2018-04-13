Trump'ın kafa karıştıran tweetlerine Rusya'dan cevap

Krasnoyarsk Ekonomi Forumu’nda konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Trump'ın Rusya'ya karşı attığı kafa karıştıran tweetler hakkında açıklama yaptı.

Ülkelerin ilişkilerinin bir kişinin sabah kalktığındaki ruh haline bağlı olmaması gerektiğini söyleyen Dvorkovi, "Rusya, üzerine savaş başlatma gibi riskleri almaya hazır değil" dedi.

Dvorkoviç Avrupa ülkelerinin yaptırımlarına yönelik ise “Bu Avrupa iş dünyasını ilgilendiren de bir mesele. Avrupa yaptırımlara katıldı. Ne oldu? Elinize bir şey geçti mi? Çok şey kaybettiniz” dedi.

Trump'tan kafa karıştıran tweet serisi

Trump’ın dün attığı ilk tweet ile bir anda üçüncü dünya savaşı rüzgarları esti. Rusya’ya seslenen ABD Başkanı, “hazır olun füzeler geliyor” diyordu.

"Rusya, Suriye'ye atılacak her füzeyi vuracağını söylemiş. Rusya hazırlıklı ol, füzeler gelecek. Hepsi iyi, yeni ve akıllı füzeler. Kendi insanlarını gazla öldüren ve bununla eğlenen bir hayvanla ortak olmamalıydın."

Dünya Trump’ın yanında mavi tıklı (onaylı) hesabından atılan bu tweetin şokunu yaşarken yeni bir mesaj daha düştü.

Yaklaşık 40 dakika önce “füzeler geliyor” diyen Trump bu kez “Rusya ile ilişkilerimizin kötü olması için bir neden yok” diyordu.

"Rusya ile ilişkilerimiz Soğuk Savaş dönemi de dahil en kötü seviyede. Bunun için bir neden yok. Rusya'nın ekonomisine yardım etmemiz için bize ihtiyacı var, bu çok kolay bir şey, tüm milletler birlikte çalışmalı. Silahlanma yarışını durduralım mı?"

Bir uçtan diğer uca savrulan bu mesajlar kafaları iyice karıştırdı.

Bu tweetler Pentagon’a soruldu. Pentagın'un yanıtı "Bize değil, Beyaz Saray’a sorun" oldu.

Kaynak: TRT Haber, Reuters