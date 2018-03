Trump'ın kabinesinde "şahinler" artıyor

Görevinin ilk 14 ayında kabinesinde ve yakın çalışma ekibinde 30'a yakın değişiklik yapan ABD Başkanı Donald Trump, son olarak, bir süredir kamuoyunda konuşulan adımını atarak Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster'ın görevine son verdiğini açıkladı.

Tillerson'da olduğu gibi yine Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, 9 Nisan'da McMaster'ın görevini ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi John Bolton'a devredeceğini duyurdu.

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9.