Trump'ın işkenceci CIA direktörü adayı Haspel'dan itiraf gibi sözler

ABD Başkanı Donald Trump'ın CIA Direktörlüğüne aday gösterdiği Gina Haspel, ABD Senatosu İstihbarat Komitesinde senatörlerin sorularını yanıtladı.

Haspel'in adı 2001 yılındaki 11 Eylül saldırılarından sonra teşkilatın yurt dışı hapishanelerinde yapılan işkencelere karıştı.

Bu seferde senatörlerin işkenceyle ilgili zorlu sorularıyla karşılaştı. CIA'in Tayland'da kurduğu hapishanede birçok şüpheliye işkence edilmesinde rolü olduğu iddia edilen Haspel, kendini savundu.

Haspel'i terleten sorular

Halen CIA Direktörlüğüne vekalet eden Haspel, işkence yöntemlerinin işe yaradığını hiçbir zaman düşünmediğini ve bunların Amerikan değerlerine aykırı olduğunu söyledi.

Trump'ın kendisinden işkence yöntemlerini uygulamasını istemesiyle ilgili ne yapacağı sorusuna cevap vermekte zorlanan Haspel, bu tür bir talimatı reddedeceğini söylemekten kaçındı.

"Buna müsade etmezdim"

Haspel, Trump'ın böyle bir şeyi istemeyeceğini düşünüyor

"Teknik olarak yasal olsa bile CIA'in gayriahlaki olduğunu düşündüğüm bir eylemi yapmasına izin vermezdim. Buna kesinlikle müsade etmezdim."

"CIA, bir daha bu tür sorgulama programına dönmeyecek"

Senatörleri ikna etmekte zorlanan Haspel, oturumun bir yerinde şunu vaat etti:

"Şahsi taahhüdümü ortaya koyarak şunu söyleyebilirim ki benim yönetimim altında CIA, bir daha bu tür bir tutuklama ve sorgulama programına dönmeyecektir."

Senato İstihbarat Komitesi'ndeki sürecin ardından Haspel'in ilerleyen günlerde Senato Genel Kurulunda da ifade vermesi ve burada oylanması bekleniyor.

Haspel'e protesto

Öte yandan Haspel'in oturumu sürerken salonda protesto gösterisi yapmaya başlayan bir kişiyi polis dışarı çıkardı. Protestocu, Haspel'e "Eli kanlı Gina, işkenceci Gina" diye bağırdı.

Aynı dakikalarda Kongre binası önünde de bir grup da Haspel'i protesto etti.

Haspel'in Senatodaki zorlu süreci

CIA'de 33 senelik deneyimine rağmen 2001 yılındaki 11 Eylül saldırılarından sonra teşkilatın yurt dışı hapishanelerinde yapılan işkencelere adı karışan Haspel'in, Senato Genel Kurulundaki onaylanma süreci oldukça zor geçecek.

Senatoda Cumhuriyetçiler 51'e 49 üstün olsalar da Cumhuriyetçi Arizona Senatörü John McCain'in memleketinde kanser tedavisi görmesi ve bir diğer Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'un (Kentucky) hayır oyu vereceğini açıklaması Haspel'in Senato Genel Kurulundaki oylamada işinin zor olduğunu ortaya koyuyor.

İşkenceci Haspel ABD'nin gündemine oturdu

Trump'ın Haspel'i CIA Direktörlüğüne aday göstermesi, teşkilatın ilk yurt dışı hapishanesini kurduğu Tayland'da birçok şüpheliye işkence edilmesinde rol oynadığı gerekçesiyle Washington'da tartışma konusu oldu.

Trump, 13 Mart'ta açıkladı

Donald Trump, eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden aldığını ve yerine Mike Pompeo'yu atadığını 13 Mart'ta Twitter hesabından açıkladı.

Aynı paylaşımında Trump, Pompeo'dan boşalacak CIA Direktörlüğü görevine Haspel'i aday gösterdiğini söyledi. Haspel onay alması halinde teşkilat tarihindeki ilk kadın CIA Direktörü unvanını da alacak.

Kaynak: AA