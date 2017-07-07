  • 07 TEMMUZ 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Trump’ın iş ortağına yurt dışına çıkış yasağı

Trump’ın iş ortağına yurt dışına çıkış yasağı

ABD Başkanı Donald Trump’un Endonezyalı iş ortağı Hary Tanoesoedibjo, bir savcıyı tehdit ettiği gerekçesiyle 12 Temmuz'a kadar yurt dışına çıkamayacak.

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Trumpın iş ortağına yurt dışına çıkış yasağı

ABD Başkanı Donald Trump’un Endonezyalı iş ortağı Hary Tanoesoedibjo, bir savcıyı tehdit ettiği gerekçesiyle 12 Temmuz'a kadar yurt dışına çıkamayacak.

Kompas TV'de yayımlanan habere göre, polis, 2009'da şirketleri hakkında mali inceleme başlatılmasıyla ilgili olarak bir savcıya tehdit içerikli mesaj gönderdiği ileri sürülen Tanoesoedibjo’yu sorguladı.

Milyarder iş adamının 12 Temmuz'a kadar yurt dışına çıkması yasaklandı. Yurt dışı yasağının süresinin uzatılabileceği kaydedildi.

Tanoesoedibjo, Trump’un ABD başkanı seçilmesinden sonra 2019’da Endonezya'da devlet başkanlığı seçiminde adaylığını koyacağını açıklayarak ön plana çıkmıştı.
 

Etiketler: Trump, hary tanoesoedibjo, yurt dışı yasağı
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