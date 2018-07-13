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Trump'ın İngiltere ziyaretine protestolar damga vurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk İngiltere ziyareti, protesto gösterilerinin gölgesinde geçiyor. Protestoların sembolü olan "Dev Bebek Trump" balonu, Londra semalarında havalandı.

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Trumpın İngiltere ziyaretine protestolar damga vurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Londra'daki ikinci günü de protesto gösterilerine sahne oluyor.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han'dan izin alan bir grup tarafından hazırlanan dev Bebek Trump balonu, parlamento bahçesinde havalandı.

6 metre yüksekliğindeki balon, sarı saçları, altında çocuk bezi ve elinden düşürmediği cep telefonuyla, Trump'ı mızmızlanan bir bebek olarak tasvir ediyor.

Trump'ın İngiltere'deki ilk günü de protestolarla geçmişti.

Savaşı Durdurun Koalisyonu tarafından düzenlenen protestolarda katılımcılar, Trump ve eşinin geceyi geçirdiği Amerika Birleşik Devletleri'nin Londra Büyükelçiliği rezidansı önünde sloganlar attı.

Trump ise gösterileri İngiliz The Sun gazetesine verdiği röportajda eleştirdi.

"Eskiden Londra'yı bir kent olarak severdim. Uzun zamandır gelmemiştim. Ama eğer hoş karşılanmadığımı hissediyorsam neden burada kalayım ki?" dedi.

Trump'ın turu İngiltere ve İskoçya'yı kapsıyor.

Ziyareti boyunca farklı noktalarda geniş katılımlı protesto gösterileri düzenlenmesi bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber, Reuters

Etiketler: Trump, protesto, İngiltere, balon
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