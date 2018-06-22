Trump'ın imzası göçmen krizini çözmeye yetmedi

ABD Başkanı Donald Trump, geniş çevreler tarafından kınanan göçmen çocukları ebeveynlerden ayırma politikasından vazgeçmiş olsa da çocukların akıbeti hakkında karmaşa devam ediyor.

ABD'li yetkililer, ordudan yaklaşık 20 bin göçmen çocuğa ev sahipliği yapmaya hazır olması istendiğini ifade etti.

Pentagon sözcüsü Dana White, henüz bir karar alınmadığını ve sağlık bakanlığının Teksas'ta üç, Arkansas'ta ise bir üssün kullanımını değerlendirdiğini söyledi. White, bakanlığın Pentagon'dan "askeri tesislerde refakatsiz yabancı çocuklar için 20 bin kadar geçici yatak sağlama kapasitesini belirleme" talebinde bulunduğunu söyledi.

Tepki çeken Sıfır Tolerans politikası

Trump ve yönetimi Meksika sınırını yasa dışı yollarla geçen göçmen ailelerini yargılamak için 2 bin 300'den fazla çocuğu ailelerinden ayırdığı için sonu gelmeyen eleştiriler altında.

Kafeslerde tutulan çocukların görüntüleri ve çocuk çığlıklarının duyulduğu ses kayıtları dünya çapında büyük öfke uyandırdı.

Trump çocukların ailelerinden ayrılması uygulamasından geri adım atarak, Çarşamba günü göçmen ailelerin cezai soruşturma sürdüğü sürece ayrılmamasını gerektiren başkanlık kararnamesini imzaladı.

Ancak bu çocukların anne babalarıyla nasıl ve ne zaman bir araya gelebilecekleri ve ailelerin davaları görülürken ebeveynlerin nerede tutulacağı bilinmiyor.

Hükümetin yasa dışı olarak sınırı geçerken yakalanan insanlara karşı dava açmaya devam edip etmeyeceği veya var olan davalardan vazgeçip geçmeyeceği belli değil.

Kaynak: Reuters