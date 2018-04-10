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Buradasınız : » » Trump'ın İç Güvenlik Danışmanı Bossert istifa etti

Trump'ın İç Güvenlik Danışmanı Bossert istifa etti

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın İç Güvenlik Danışmanı Thomas Bossert'in istifa ettiğini açıkladı.

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Trumpın İç Güvenlik Danışmanı Bossert istifa etti

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın İç Güvenlik Danışmanı Tom Bossert'in görevinden ayrılışıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Başkan, Tom'un ülkenin güvenliği ve emniyetine duyduğu bağlılığa minnettardır. Tom, Beyaz Saray'ın ülkeyi terör tehditlerinden koruma, siber güvenliğini güçlendirme ve beklenmedik doğal afetlere karşılık verme çabalarına öncülük etmiştir. Başkan, kendisine vatansever hizmetlerinden dolayı teşekkür etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Bossert'in istifasının nedeniyle ilgili bir bilgi verilmezken, Amerikan medyasında, dün göreve başlayan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın bu istifayı istediği yönünde iddialar yer aldı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Thomas Bossert, İç Güvenlik Danışmanı, Donald Trump, abd
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