Trump'ın hamlesine Pekin'den cevap: ABD ticaret savaşını kışkırtıyor

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin ticaret krizini yükselten hamlelere devam etmesi durumunda ülkenin çıkarlarını korumak için yeni ve daha kapsamlı tedbirler alacağını söyledi.

Çin Ticaret Bakanlığı, bir ticaret savaşı istemediğini; ancak ABD'den korkmadığını ve ticaret savaşının ABD tarafından kışkırtıldığını açıkladı.

Trump'ın kararı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Ticaret Temsilciliği'nden (USTR) Çin'e 100 milyar dolarlık ilave gümrük vergisi getirilmesini talep etti.

USTR'nin 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. maddesi kapsamında gerçekleştirilen kapsamlı inceleme sonucunda, Çin'in sürekli olarak Amerika'nın fikri mülkiyetini adaletsizce ele geçirmeye yönelik faaliyetlerde bulunduğu hükmüne vardığını belirten Trump, şunları söyledi:

"USTR, incelemesinde tanımlanan uygulamaları ve politikaları kaldırmasını sağlamak amacıyla Çin'e 3 Nisan 2018'de yaklaşık 50 milyar dolarlık gümrük tarifesi getirilmesini önerdiğini açıkladı. Çin hatasını telafi etmek yerine, imalatçılarımıza ve çiftçilerimize zarar vermeyi seçti. Çin'in haksız misillemesi nedeniyle USTR'ye 301. madde kapsamında 100 milyar dolarlık ilave tarifelerin uygun olup olmayacağını değerlendirme ve uygunsa hangi ürünlere vergi uygulanacağını belirleme talimatını verdim."

ABD'nin hedefi: Çin

ABD Başkanı Donald Trump, ABD endüstrilerinin ve işlerinin diğer ülkelerden ithalat nedeniyle baltalandığını söyledi.

Ek gümrük vergisi, başta Çin olmak üzere diğer ülkelerden ucuz ithalata karşı tasarlandı.

Başkan Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Çin'den, ülkesiyle yaptığı ticaretle verdiği ticaret fazlasını bu yıl 1 milyar dolar düşürmesini istedi. Çin, geçen yıl ABD ile 375,2 milyar dolarlık bir ticaret fazlası kaydederek, rekora ulaştı.

ABD yönetimi geçtiğimiz günlerde, ticaretteki korumacı politikaları çerçevesinde ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirileceğini duyurması üzerine Avrupa Birliği (AB), ABD’nin bölgeye yaptığı ihracata karşı önlemler alınacağını açıklandı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB ile ABD arasındaki ticari ilişkilerde denge sağlamak için birkaç gün içerisinde "misilleme" yapılacağını belirterek, "Ulusal güvenlik gerekçesi olmadan atılan bu adımla ABD kendi sanayisini korumaya yönelik bariz bir müdahalede bulunuyor. Bu adımı esefle karşılıyoruz. Korumacılık, çelik sektöründeki ortak sorunun yanıtı olamaz" dedi.

Kaynak: Reuters