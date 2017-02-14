Trump'ın güvenlik danışmanı Flynn istifa etti

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı emekli Korgeneral Michael Flynn'in, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Ivanovich Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesine dair iddialar üzerine görevinden istifa ettiği bildirildi.

"Başkan Yardımcısı'nı ve diğerlerini eksik bilgilendirdim"

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Fylnn istifa mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Rus Büyükelçi ile yaptığım telefon görüşmesi hakkında farkında olmayarak seçilmiş Başkan Yardımcısı'nı ve diğerlerini eksik bilgilendirdim. Başkan ve Başkan Yardımcısı'ndan özür diledim ve özrümü kabul ettiler. İstifamı veriyorum; bu kadar onurlu bir konumda ülkeme ve Amerikan halkına hizmet etmekten onur duydum. Başkan Donald J. Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence ve onların topladığı diğer muhteşem ekiple bu yönetim ABD tarihinde en büyük yönetim olarak anılacaktır."

Trump, Flynn'in yerine emekli Korgeneral Kellogg'u atadı

Kellogg'un Flynn'in istifasından kısa bir süre sonra Trump yönetimi tarafından geçici Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atandığı belirtildi.

Kellogg, Trump'ın Savunma Bakanlığı geçiş ekibinin başkanlığını ve seçim kampanyası sürecinde de dış politika danışmanlığını yürütmüştü. AA