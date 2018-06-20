Trump'ın göçmen yasası haberini sunan spiker gözyaşlarına boğuldu

Associated Press haber ajansının servis ettiği, mülteci kamplarına gönderilen bebeklerle ilgili haberi okumaya çalışan Rachel Maddow, gözyaşlarına hakim olmadı.

Twitter'dan özür diledi

Yayın sırasında sesi titreyen ve ağlamaya başlayan Maddow, daha sonra Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Özür dilerim. Televizyonda konuşmak benim görevim. Bunu yapmaya çalışıyordum. Ama elimdeki metni okuyamadım. Okumaya çalıştığım metin şuydu: Trump yönetimi yetkilileri, anne ve babalarından zorla ayrılan bebekleri ve diğer çocukları, Güney Texas'ta en az 3 mülteci kampına gönderiyor."

Ugh, I'm sorry.



If nothing else, it is my job to actually be able to speak while I'm on TV.



What I was trying to do -- when I suddenly couldn't say/do anything -- was read this lede:



1/6 — Rachel Maddow MSNBC (@maddow) 20 Haziran 2018

"Trump administration officials have been sending babies and other young children forcibly separated from their parents to at least three “tender age” shelters in South Texas...



2/6 — Rachel Maddow MSNBC (@maddow) 20 Haziran 2018

Kaynak: TRT Haber