Trump'ın göçmen yasası haberini sunan spiker gözyaşlarına boğuldu

Associated Press haber ajansının servis ettiği, mülteci kamplarına gönderilen bebeklerle ilgili haberi okumaya çalışan Rachel Maddow, gözyaşlarına hakim olmadı.

Twitter'dan özür diledi

Yayın sırasında sesi titreyen ve ağlamaya başlayan Maddow, daha sonra Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Özür dilerim. Televizyonda konuşmak benim görevim. Bunu yapmaya çalışıyordum. Ama elimdeki metni okuyamadım. Okumaya çalıştığım metin şuydu: Trump yönetimi yetkilileri, anne ve babalarından zorla ayrılan bebekleri ve diğer çocukları, Güney Texas'ta en az 3 mülteci kampına gönderiyor."

Ugh, I'm sorry.



If nothing else, it is my job to actually be able to speak while I'm on TV.



What I was trying to do -- when I suddenly couldn't say/do anything -- was read this lede:



