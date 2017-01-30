Trump'ın göçmen kararına tepkiler

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, ABD Başkanı Donald Trump'ın yedi İslam ülkesi vatandaşlarının ülkeye girişini engelleyen başkanlık kararnamesinin üzüntü verici olduğunu açıkladı.

Jakartaglobe'de yer alan habere göre, Marsudi, Trump'ın İran, Irak, Suriye, Libya, Yemen, Somali ve Sudan olmak üzere yedi ülkenin vatandaşlarına ABD'ye giriş yasağı getirmesi kararıyla ilgili, Endonezya'nın derin üzüntü duyduğunu söyledi.

ABD'de yüzbinlerce Endonezyalının olduğunu anımsatan Marsudi, şimdiye kadar vize başvurusu yapan Endonezya vatandaşlarının herhangi bir sorun yaşamadığını bildirdi.

Bu arada, Endonezya'nın Washington Büyükelçiliğinin internet sayfasından yapılan açıklamada, ülkede yaşayan Endonezya vatandaşlarına sakin olmaları çağrısı yapıldı.

'Çok kötü bir karar. Çok kötü planlanmış bir uygulama'

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini engelleyen başkanlık kararnamesini eleştirdi.

Wallström, İsveç devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, Trump’ın İran, Irak, Suriye, Libya, Yemen, Somali ve Sudan olmak üzere 7 ülkeden Müslümanlara ABD’ye giriş yasağı getirmesi kararıyla ilgili, ''Çok kötü bir karar. Çok kötü planlanmış bir uygulama." ifadesini kullandı.

Binlerce çifte vatandaş İsveçlinin bu karardan oldukça olumsuz etkilendiğini belirten Wallström, "Söz konusu 7 ülkenin İsveç pasaportu taşıyan vatandaşları şu anda ABD'ye giriş yapamıyor. Bu konuda ABD Dışişleri tarafından tam bir karar tarafımıza iletilmedi. ABD'den uygulanmanın nasıl olacağı hakkında resmi bir karar bekliyoruz.'' dedi.

'Trump’ın imzaladığı göçmen ve mülteci haklarını kısıtlayan kararname mantıksız'

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, Trump'ın imzaladığı mülteci ve göçmenlerin ülkeye girişini sınırlandıran kararnamenin "mantıksız" olduğunu söyledi.

Samuelsen, konuyla ilgili sosyal medya sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Trump’ın aldığı bu kararın "mantıksız" olduğu ifadesine yer verdi.

TV2News kanalına da açıklamalarda bulunan Samuelsen, "Kişileri bağlı bulundukları din ve topluluklara göre yargılamak yanlış. ABD’nin, şimdiye kadar yaptığı gibi insanları birey olarak değerlendirmesi gerek." diye konuştu.

ABD’nin Başkan Barack Obama döneminde çok fazla mülteci kabul etmediğini kaydeden Samuelsen, "Çok sert mülteci politikaları var. Verilere göre ABD, Obama döneminde Suriye’den yaklaşık 13 bin civarında mülteci aldı. Avrupa’ya kabul ettiğimiz mülteci sayısıyla kıyaslandığında çok düşük.” dedi.

Öte yandan İskandinav Hava Yolları (SAS) ve Norveç merkezli hava yolu şirketi Norwegian, Trump'ın mülteci ve göçmenlerin ülkeye girişini sınırlandıran kararnameyi imzalaması nedeniyle Irak, İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen vatandaşlarının ABD’ye uçuşlarına izin verilmeyeceğini bildirdi.

İki havayolu şirketi, kararnameden dolayı ABD uçuşlarında uçağa alınmayacak yolcuların biletlerini iade edebileceğini belirtti.

AA