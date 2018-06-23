Trump'ın göçmen aileleri ayırma politikasına tepkiler artıyor

ABD'ye kaçak yollarla giriş yapan anne-babaların çocuklarından zorla ayrılması uygulaması.

Başkan Donald Trump'ın, göçmenlere "sıfır tolerans" politikasına tepkiler sürüyor.

Yüzlerce kişi Amerikan Elçiliği önündeydi

Meksika'nın başkenti Meksiko'da Amerikan Elçiliği önünde gösteri yapıldı. Yüzlerce kişi göçmen çocukların ailelerinden ayrılmasını protesto etti.

"Aileler birleşsin, bölünmesin" sloganı atan göstericiler, Trump'ın politikasını kınadı. Politikanın insani değerler ile bağdaşmadığı bir kez daha yinelendi.

Trump'tan geri adım

Artan tepkiler üzerine Başkan Trump geri adım atmıştı. 2 binden fazla göçmen çocuğun ailelerinden zorla ayrılmasına yol açan uygulamayı durdurdu.

Temsilciler Meclisinin önünde göçmen çocukların ayrılması ve ülkede tartışılan diğer göçmenlik sorunlarıyla ilgili iki ayrı tasarı var.

Tasarılarda neler var?

Tasarılar, Meksika sınırına duvar inşa projesine 25 milyar dolar fon sağlanmasını, yeşil kart piyangosu sisteminde değişiklikler yapılmasını ve çocuk yaşta ülkeye gelen genç göçmenlere vatandaşlık yolunun açılmasını içeriyor.

Kaynak: TRT Haber