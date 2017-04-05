Trump'ın Ferrari'si olay oldu

Geçtiğimiz gün açık arttırma ile satılan 2007 Ferrari F430 F1 Coupe arabası, on yıl önce Başkan Trump tarafından yeni olarak satın alınmıştı. Trump bu Ferrari'yi pek fazla kullanmıyordu ve aracı 2011 yılında 4000 kilometreden daha az sürülmüş bir halde satmıştı.

Bu araç, Florida'da yer alan Auctions America etkinliğinde Cumartesi günü bir kez daha el değiştirdi. Ancak müzayede evi, aracın satıcısının veya alıcısının ismini vermedi.

Müzayede podyumuna çıkan araba, en başta satacak gibi gözükmüyordu. Açık arttırma bloğunu terk ettiğinde araç için sunulan en yüksek teklif 245000$ idi ve bu teklif ne başlangıç fiyatına, ne de beklenen minimum satış fiyatına denk gelmiyordu.

Ancak Auctions America'nın söylediğine göre Ferrari, "podyumu terk ettikten sadece dakikalar sonra" satıldı.

Hagerty Insurance firmasının söylediğine göre 270000 dolarlık satış fiyatı, bir otomatik vites Ferrari F430 Coupe'nin bir açık arttırmada sahip olduğu en yüksek fiyat.

Auctions America, yaptığı açıklamada modelin benzer sürümlerinin ünlü etkisi olmadan, kilometresine, durumuna ve ek ekipmanlarına göre 125000 ile 175000 dolar arası fiyatlara satıldığını söylemekte.

Açık arttırmanın öncesinde Auctions America, bu aracın 250000 ile 350000 dolar arasında bir getiri yapmasını beklediklerini söylemekteydi.

Ferrari'nin yeni sahibi, 10000 kilometrenin altında bir araca kavuşuyor ve araç, Trump'ın belirgin imzasının taşıyan orijinal belgenin bir kopyası ile beraber sunuluyor.