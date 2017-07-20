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Trump'ın FBI Direktörü adayı alt komitede onaylandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörlüğüne önerdiği Chistopher Wray, Senato Adalet Komitesinden onay aldı.

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Trumpın FBI Direktörü adayı alt komitede onaylandı

Trump'ın mayıs ayında görevden aldığı FBI Direktörü James Comey’in yerine aday gösterdiği Wray, Senato'daki ilk engeli aştı.

Komitenin 20 üyesinin tamamının desteğini alan Wray'in önümüzdeki günlerde Senato Genel Kurulu tarafından da onaylanması gerekiyor.

Trump, 10 Mayıs'ta Comey'nin görevine son vermiş ve 7 Haziran'da FBI'ın patronluğu için Wray'i önermişti.

Senato Adalet Komitesinde 12 Temmuz'da senatörlerin sorularını yanıtlayan Wray, kimsenin kendisinden sadakat talebinde bulunmadığını ve Senatodaki oturum öncesinde herhangi bir Beyaz Saray yetkilisiyle konuşmadığını söylemişti.

Rusya'nın Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle soruşturma yürüten FBI'ın muhtemel yeni direktörünün atacağı adımlar merakla beklenirken, Wray "soruşturmayı devraldığı şekilde sürdüreceği" mesajını vermişti.

Etiketler: ABD Başkanı Donald Trump'ın Federal Soruşturma Bür, Trump'ın FBI Direktörü adayı
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