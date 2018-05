Trump'ın FBI başvurusu, Adalet Bakanlığı tarafından kabul edildi

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın iddiları ile ilgili Washington yetkilileri, FBI ve Adalet Bakanlığı arasında düzenlenecek bir toplantı yapılacağını açıkladı.

Trump'ın müdahale iddiaları

Trump, 2016'daki seçim kampanyası sırasında, o dönem Barack Obama yönetiminde olan Adalet Bakanlığı ve FBI’ın casusluk yapmış olabileceğini öne sürüyor.

Dün Twitter'dan açıklama yapan Trump, 2016 seçim kampanyası ekibine FBI'ın sızıp casusluk yapıp yapmadığına dair Adalet Bakanlığı'na başvuru yapacağını açıklamıştı.

I hereby demand, and will do so officially tomorrow, that the Department of Justice look into whether or not the FBI/DOJ infiltrated or surveilled the Trump Campaign for Political Purposes - and if any such demands or requests were made by people within the Obama Administration!