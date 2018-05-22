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Trump'ın FBI başvurusu, Adalet Bakanlığı tarafından kabul edildi

ABD Başkanı Trump'ın 2016 başkanlık seçimlerinde yürüttüğü kampanyaya FBI'ın müdahale edip etmediğinin soruşturulması için Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvuru kabul edildi.

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Trumpın FBI başvurusu, Adalet Bakanlığı tarafından kabul edildi

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın iddiları ile ilgili Washington yetkilileri, FBI ve Adalet Bakanlığı arasında düzenlenecek bir toplantı yapılacağını açıkladı.

Trump'ın müdahale iddiaları 

Trump, 2016'daki seçim kampanyası sırasında, o dönem Barack Obama yönetiminde olan Adalet Bakanlığı ve FBI’ın casusluk yapmış olabileceğini öne sürüyor.

Dün Twitter'dan açıklama yapan Trump, 2016 seçim kampanyası ekibine FBI'ın sızıp casusluk yapıp yapmadığına dair Adalet Bakanlığı'na başvuru yapacağını açıklamıştı.

 

 

Eski FBI Başkanı olan Robet Mueller, Trump'ın seçim kampanyası ekibinin Rusya ile bağlantılarını ve Rusya'nın 2016'daki seçimlere müdahale edip etmediğini araştırmak için 2017’de özel yetkili savcı olarak görevlendirilmişti.

Trump, Rusya iddialarını reddediyor ve "bir cadı avının kurbanı olduğunu" öne sürüyor.

Kaynak: Reuters

Etiketler: FBI, casusluk, beyaz saray, Adalet Bakanlığı
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