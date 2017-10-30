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Trump'ın eski kampanya menajeri tutuklandı

ABD medyasında yer alan haberlere göre, hakkında tutuklama kararı verilen Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort, federal yetkililere teslim oldu.

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Trumpın eski kampanya menajeri tutuklandı

Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından hakkında tutuklama kararı verilen ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort'un, federal yetkililere teslim olduğu bildirildi.

Manafort'un yanı sıra hakkında tutuklama kararı çıkarılan eski iş ortağı Rick Gates'in de teslim olduğu bildirildi.

Medyaya yansıyan haberlerde, Mueller'in, yasaları ihlal etmek, para aklamak ve benzer 12 suçtan dolayı Manafort hakkında tutuklama kararı verdiği belirtildi.

Söz konusu tutuklamalar, Mueller'in yürüttüğü Rusya soruşturması kapsamındaki ilk tutuklamalar olurken, suçlamaların içeriği net olarak açıklanmadı. Tutuklamaların, Rusya ve Trump kampanyası arasındaki "gizli iş birliği" iddialarıyla ne şekilde bağlantılı olduğu henüz kesinlik kazanmadı.

ABD başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırı yoluyla müdahale ettiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturmaya mayıs ayında özel yetkili savcı olarak Robert Mueller atanmıştı. Mueller dışında ABD Kongresinde de ayrı olarak bir Rusya soruşturması yürütülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Trump, paul manafort, abd rusya, abd
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