  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Trump’ın eski doktorundan sağlık raporu itirafı

Trump’ın eski doktorundan sağlık raporu itirafı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski doktoru Harold Bornstein, 2015 yılında hazırladığı sağlık raporunu kendisinin yazmadığını, Trump tarafından dikte ettirildiğini iddia etti.

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Trumpın eski doktorundan sağlık raporu itirafı

Bornstein, CNN'e yaptığı açıklamada, başkan adaylığı sırasında Trump için yazdığı sağlık raporu hakkında, "Tüm mektubu o (Trump) dikte ettirdi. Mektubu ben yazmadım." ifadesini kullandı.

Fiziksel gücü ‘sıra dışı’ olarak tanımlanıyor

Trump'ın seçim kampanyası sırasında yayınlanan raporda, ABD Başkanının fiziksel gücü ve dayanıklılığı "sıra dışı" olarak tanımlanıyor, Trump'ın "bugüne kadar başkanlığa seçilecek en sağlıklı birey olacağı" yorumu yer alıyordu.

Raporda ayrıca Trump'ın tansiyonu ve test sonuçlarının "şaşılacak derecede mükemmel" olduğu belirtiliyordu.

Beyaz Saray, Bornstein'ın iddiası hakkında henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: AA

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