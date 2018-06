Trump'ın Ekonomi Başdanışmanı Kudlow kalp krizi geçirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı tarihi görüşmeden dakikalar önce Twitter'dan Ekonomi Başdanışmanı Larry Kudlow'un kalp krizi geçirdiğini açıkladı.

Trump mesajında "Ticaret ve ekonomi için canla başla çalışan muhteşem Larry Kudlow'umuz biraz önce kalp krizi geçirdi. Kendisi şu an Walter Reed Tıp Merkezi'nde bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Our Great Larry Kudlow, who has been working so hard on trade and the economy, has just suffered a heart attack. He is now in Walter Reed Medical Center.