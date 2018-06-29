  • 29 HAZIRAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.606
    EURO 5.38
  • BIST 96520.07
    ALTIN 185.475
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Trump'ın DTÖ'den ayrılmak istediği iddialarına yalanlama

Trump'ın DTÖ'den ayrılmak istediği iddialarına yalanlama

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Trump'ın ülkesini DTÖ'den çekmek istediğine yönelik iddiaları "yanlış ve abartılı" olarak nitelendirdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Trumpın DTÖden ayrılmak istediği iddialarına yalanlama

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Başkan Donald Trump'ın ülkesini Dünya Ticaret Örgütü'nden (DTÖ) çekmek istediği iddiaları ile ilgili açıklama yaptı.

Mnuchin, Fox Business'a yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın ABD'yi DTÖ üyeliğinden çıkarmak istediğine yönelik iddiaları "yanlış ve abartılı" olarak nitelendirdi.

Amerikalı basın kuruluşu Axios'un bugün yayımlanan haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi danışmanlarına defalarca Dünya Ticaret Örgütü'nden (DTÖ) ayrılmak istediğini söylediği iddia edilmişti.

İsimsiz kaynaklara dayandırılan haberde, Trump'ın ekonomi yönetiminde yer alan isimlerin ise bu talebe karşı çıktığı öne sürülmüştü.

Hazine Bakanı Mnuchin, DTÖ'den ayrılma haberlerini yalanlamasına karşın Trump'ın kuruluşa sıcak bakmadığı uzun süredir biliniyor.

Başkan Trump, daha önce Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda, DTÖ'yü ABD'ye karşı adil olmamakla itham ederek, "DTÖ bir felaket. Bizim ticarette iyi olmamızı imkansız hale getiriyor. Davaları kaybediyoruz, hakimlerimiz yok." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER