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Buradasınız : » » Trump'ın danışmanı McMaster Türkiye ile ilgili sözlerini düzeltti

Trump'ın danışmanı McMaster Türkiye ile ilgili sözlerini düzeltti

Türkiye'ye ilişkin açıklamasını düzelten Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster, "Türkiye ile güçlü ittifaka sağlam şekilde inanıyorum" dedi.

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Trumpın danışmanı McMaster Türkiye ile ilgili sözlerini düzeltti

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Türkiye'ye ilişkin açıklamasını düzelten Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster, "Türkiye ile güçlü ittifaka sağlam şekilde inanıyorum" dedi.

McMaster ne demişti?

Washington'da İngiliz mevkidaşı Mark Sedwill ile bir araya gelen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster, ABD'nin stratejik çıkarlarına yönelik küresel düzeydeki tehditlerden biri olarak radikal örgütleri göstermişti. ABD'li yetkili, bu tip radikal örgütlere Katar ve Türkiye’nin destek verdiğini iddia etmişti. Ayrıca, radikal ideolojilerin siyasi yollarla güç kazanmak için AK Parti’yi örnek aldıklarını öne sürerek Türk hükümetini hedef almıştı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: AA

Etiketler: mcmaster, beyaz saray, abd
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