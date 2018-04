Trump'ın dağıtılmasını istediği göçmenler sınırda toplandı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın dağıtılmasını istediği yaklaşık bin 150 kişilik göçmen grup, ABD-Meksika sınırında kurulan çadırlarda bekliyor.

Sığınma talebiyle ABD'ye giden büyük bir grubun ilk parçası, iltica taleplerinin kabul edilmesinin zor olacağı uyarılarına rağmen şanslarını deneyecek.

Her yaştan sığınmacının olduğu grup, ülkelerindeki şiddetten şikayetçi oldukları için siyasi sığınma talep edecek. Her bir aile ve kişinin ayrı bir gerekçe sunması gerekiyor.

Yerel çeteler nedeniyle iltica ediyorlar

Göçmenler; Guatemala, El Salvador ve Honduras'taki evlerini, yerel çetelerden gelen ölüm tehditleri, aile üyelerinin öldürülmesi ya da siyasi zulüm nedeniyle terk ettiklerini söyledi.

Honduras'tan gelen 15 yaşındaki Kimberly George, "Duvar o kadar uzun görünmüyor. Onu geçmeyi gerçekten çok istiyorum" dedi.

Trump NAFTA ile tehdit etmişti

Duvar konusunda Meksika ile ortak adımlar atmaları gerektiğini, aksi halde Meksika ile Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) sürdürmeyeceğini belirten Trump, Meksika'dan gelen göçmen kervanlarının da sonlandırılması için bir şeyler yapılması gerektiğini söylemişti.

Mexico, whose laws on immigration are very tough, must stop people from going through Mexico and into the U.S. We may make this a condition of the new NAFTA Agreement. Our Country cannot accept what is happening! Also, we must get Wall funding fast.