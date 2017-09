Trump'ın DACA kararına karşı protestolarda onlarca kişi gözaltına alındı

Çocukken aileleri tarafından yasa dışı şekilde ABD'ye getirilen çoğunluğu Latin Amerikalı 800 bine yakın göçmenin korunmasını sağlayan programın 6 ay içinde kaldırılacağına ilişkin kararın açıklanmasının ardından başkent Washington ve New York başta olmak üzere ülke genelinde eylemler düzenlendi. Başkentte Beyaz Saray önünde, New York, Lanham ve Denver kentlerindeki gösterilerde Trump'ın kararı protesto edilerek DACA programı savunuldu.

Programdan yararlanan 42 bin dolayında göçmenin yaşadığı New York'taki gösterilerden ilki öğle saatlerinde Trump Tower'ın karşı sokağında yapıldı.

New York polisi, caddeye oturarak trafiği kapatıp "toplum düzenini bozan" 34 protestocuyu "sivil itaatsizlik eylemi"nde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına aldı.

Göstericilerden Kolombiya doğumlu Steven Sanchez (26), yaptığı açıklamada, ABD'ye eğitim amaçlı geldiklerini ve programın iptalinin kendisini, ailesini ve arkadaşlarını etkileyeceği için eyleme katıldığını söyledi.

"Common Defense" siyasi hareketinin yöneticisi Pam Campos-Palma ise Honduraslı göçmen bir ailenin kızı olduğunu belirterek, daha önce ABD Hava Kuvvetlerinde 10 yıl görev yaptığını aktardı.

Campos-Palma, "ABD Hava Kuvvetlerinde iken benim hizmet ettiğim Amerika bu değildi. Trump, Amerika'yı daha az güvenli yapıyor." dedi.

DACA programını savunmak amacıyla akşama doğru Foley Meydanı'nda ise yaklaşık bin kişilik grup Trump'ın kararını protesto etti. Eyleme New York Başsavcısı Eric Schneiderman ile New York Belediyesi Kamu Temsilcisi Letitia James de katıldı. New Yorklu göstericiler hep bir ağızdan, "Nefrete hayır, korkuya hayır, göçmenler burada hoş karşılanır." diye bağırdı.