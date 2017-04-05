  • 05 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Trump'ın Başstratejisti Bannon'ın görevine son verildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başstratejisti Steve Bannon'ın, Ulusal Güvenlik Konseyindeki görevine son verildiği belirtildi.

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Trumpın Başstratejisti Bannonın görevine son verildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ocak ayında Ulusal Güvenlik Konseyine (NSC) kattığı Başstratejisti Steve Bannon'ın, yeni yapılanma çerçevesinde konseydeki görevine son verildiği bildirildi. Beyaz Saray'da başstratejist olarak görevine devam edecek olan Bannon, kamuoyunda aşırı sağcı görüşleriyle biliniyor.

Amerikan medyasında yer alan ve Beyaz Saray yetkililerine dayandırılan haberlerde, Trump yönetiminin yeni düzenleme kapsamında Bannon'ın Ulusal Güvenlik konseyindeki görevine son verdiği iddia edildi.

Yeni düzenleme kapsamında Ulusal Güvenlik Konseyindeki koltuğundan ayrılacak olan Bannon'ın Trump ekibi içindeki gücünü ne ölçüde koruyacağı merak ediliyor. AA

Etiketler: Trump'ın Başstratejisti, Steve Bannon, abd başkanı donald trump
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