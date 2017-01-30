Trump'ın ayrımcı kararına tepkiler çığ gibi büyüyor

ABD'de Cumhuriyetçi senatörler John McCain ve Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı ve 7 İslam ülkesinin vatandaşlarının ülkeye kabulünü sınırlandıran başkanlık kararnamesini eleştirerek, "Bu kararnamenin teröre karşı mücadelede kendi kendimize açtığımız bir yaraya dönüşmesinden korkuyoruz." ifadesini kullandı.

İki eski başkan adayı Cumhuriyetçi senatörler McCain ve Graham, İran, Irak, Suriye, Yemen, Sudan, Somali ve Libya'dan gelen "mültecilerin ülkeye kabulünü sınırlandıran ve göçmen vizelerine katı güvenlik prosedürleri getiren" ve "terörle ilintili olduğu düşünülen" ülkelerden gelenlerin ise 30 gün boyunca ABD'ye kabul edilmemesini ön gören başkanlık kararnamesini eleştiren ortak bir bildiri yayımladı.

Bildiride bu kararnamenin ABD'nin güvenliğine fayda sağlamaktan çok zarar vereceğini savunan McCain ve Graham, "Sonuç olarak bu başkanlık kararnamesinin teröre karşı mücadelede kendi kendimize açtığımız bir yaraya dönüşmesinden korkuyoruz." ifadesine yer verildi.

Bildiride, "Bizim DEAŞ'la mücadeledeki en önemli müttefiklerimizin büyük çoğunluğu DEAŞ'ın nefret ideolojisini reddeden Müslümanlardır." değerlendirmesi yer aldı.

McCain ve Graham, hükümetin ülkenin sınırlarını koruma sorumluluğu bulunduğunu ama bunun vatandaşları daha güvenli kılan bir yolla ve ABD halkının iyi yönleri ön plana çıkarılarak yapılması gerektiğini vurguladı.

ABD havaalanlarında yaşanan karışıklığa ve protestolara da değinen McCain ve Graham, "Biz özellikle bu kararnamenin Dışişleri, Savunma, Adalet ve İç Güvenlik Bakanlıklarının kendileriyle çok az ya da hiç istişare yapılmadan yürürlüğe girdiği konusundaki açıklamalardan endişeliyiz." ifadesine yer verdi.

Aceleyle ve düşünülmeden alınan kararların sonuçlarının zararına işaret edilen bildiride, "yeşil kart" sahiplerinin, yurt dışında ABD ordusu ve diplomatlarına yardım etmek için kendi hayatını tehlikeye atmış kişilerin ABD'ye alınmamalarının yanlış olduğu vurgulandı.

McCain ve Graham, ABD'nin kendisi için tehdit oluşturmayan sığınmacılara sırtını dönmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu başkanlık kararnamesi kasıtlı olsa da olmasa da Amerika'nın, Müslümanların ülkemize gelmesini istemediği sinyalini gönderiyor." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın göçmen kararına Afrikalılardan tepki

Afrika'daki Müslüman dini liderler ve insan hakları savunucuları, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 7 İslam ülkesinin vatandaşlarının ABD'ye girişini engelleyen kararını kınadı.

Mozambik'teki Müslümanların dini liderlerinden Şeyh Ameenuddin, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Trump politikasını üzücü ve mantıksız bulduğunu belirtti.

Ameenuddin, "Yasa dışı gruplar, Trump'ın bu kararını kötüye kullanabilme potansiyeline sahip." uyarısında bulundu.

"ABD düşmanlığını artırmak için kullanılabilir"

Somali'nin güneyinde yaşayan Müslümanların lideri Şeyh Ali Bulle de "El-Kaide bağlantılı terör örgütü Eş-Şebab, Trump'ın bu kararını, ABD düşmanlığını arttırarak sempatizan kazanmak için kullanabilir." dedi.

"ABD'de yabancı düşmanlığı oluşturmaya çalışıyor"

Güney Afrika'dan Müslüman hakları savunucusu Iqbal Jassat ise Trump'ın bu adımından çok rahatsız olduklarını ve kararı kınadıklarını söyledi.

Trump ve yönetiminin, ABD'de bir yabancı düşmanlığı oluşturmaya çalıştığını savunan Jassat, şöyle konuştu:

"Trump, İslamofobi alanında dünya lideri olmak için yarışıyor gibi görünüyor. ABD'ye gitmek isteyen savaş mağdurları ve mülteciler bu kararla dünyadan daha fazla mahrum olmuş hissine kapılacak. Ayrıca ABD'nin askeri birliklerinin bulunduğu Müslüman ülkelerde, halkın direnişinin artacağını düşünüyorum."

Güney Afrikalı Müslümanlar Birliğinden (SAMNET) Faysal Süleyman da Trump'ın, Müslümanların ABD için bir tehdit oluşturmadığını kısa süre içinde fark edeceğine inandığını dile getirdi.