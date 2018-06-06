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Trump'ın avukatı: Kim, zirvenin yapılması için yalvardı

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatlarından Rudy Giuliani, Trump'ın zirveyi iptal kararı üzerine Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un toplantının yapılması için yalvardığını söyledi.

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Trumpın avukatı: Kim, zirvenin yapılması için yalvardı

Eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani, İsrail'de katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada, Kuzey Kore tarafından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e yönelik hakaret içeren açıklamanın ve nükleer savaş tehdidinin ardından Trump'ın zirveyi iptal etmekten başka seçeneğinin kalmadığını belirtti. 

Giuliani, Washington yönetiminin bu katı tutumunun Kuzey Kore lideri Kim'i, tavrını yumuşatmaya zorladığını ifade ederek, "Kim Jong-un, dizlerinin üzerine çökerek bunun (zirve) için yalvardı." yorumunu yaptı.

Trump, 24 Mayıs'ta Kuzey Kore lideri Kim'e bir mektup yazarak, son açıklamalarındaki "öfke ve açık düşmanlıktan" ötürü 12 Haziran'da iki lider arasında Singapur'da yapılması planlanan zirveye katılmayacağını belirtmişti.

Bundan bir hafta sonra Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump ile Kim'in Singapur'da yapılması muhtemel zirveyle ilgili hazırlıklarını "aktif bir şekilde" sürdürdüğünü açıklamıştı.

Nükleer silahsızlanma ve güvenlik konularının masaya yatırılması beklenen 12 Haziran'daki zirvenin, 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana devam eden ateşkes durumunun kalıcı bir barışa dönüşmesi yolunda kritik bir adım olması öngörülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 12 Haziran'da yapılması planlanan zirve süresince Singapur hava sahasının bazı kısımları uçuşlara kapatılacak.

Kaynak: AA

Etiketler: abd, Trump, güney kore
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