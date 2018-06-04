Trump’ın avukatı: Başkan kendini affetme yetkisine sahip

ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatlarından Rudy Giuliani, televizyon kanalı ABC’deki “Bu hafta” programına katıldı.

Başkan Trump ve hakkında devam eden Rusya soruşturmasıyla ilgili soruları cevapladı.

Trump'ın avukatından Mueller'a gönderme

Özel yetkili Savcı Robert Mueller, Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını araştırıyor.

Aynı zamanda Trump'ın kampanyasıyla Rusya arasında "uygunsuz bir koordinasyon" olup olmadığını da soruşturuyor.

Avukat Giuliani, Mueller'a gönderme yaptı ve Trump üzerinde yoğun bir baskının olduğunu söyledi.

Federal soruşturmalarda sonsuz gücü var

Geçtiğimiz günlerde Trump’ın hukuk danışmanları, Robert Mueller’e mektup yollayarak Trump'ın ifadesinin alınması için baskı uygulanamayacağını söyledi.

Trump'ın avukatı da bunu hatırlatarak Başkanın federal soruşturmalara karşı “sonsuz” bir gücü olduğuna ve herhangi bir durumda “affetme” yetkisini kullanabileceğini açıkladı.

Trump kendini affetme yetkisine sahip

Rudy Giuliani, “Başkan kendisini affedebilir mi?” sorusu üzerine, “Bunu kullanmaz, ama (bu hakkı) var. Başkan, kendini affetme yetkisine sahip.” dedi.

Giuliani, Anayasa'nın başkana verdiği hakta böyle bir sınırlama olmadığından bahsetti.

Rusya soruşturması süreci

Rusya soruşturması Rusya'nın siber saldırılar yoluyla Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatıldı.

Özel Yetkili Savcı Mueller komutasında sürdürülen soruşturmada özellikle Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası oldu.

Mueller'ın soruşturmasında şu ana kadar eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort ve yardımcısı Rick Gates ile kampanya dönemindeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos, Mueller tarafından suçlandı.

Trump, kendisi veya seçim kampanyası ekibi ile Rusya arasında herhangi bir gizli iş birliği olduğu yönündeki tüm iddiaları bugüne kadar reddetti.

Kaynak: AA